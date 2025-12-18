Contattaci al 3286684015
    Nell’ultima partita del 2025, il Cerignola affronta il Benevento capolista

    Reduci da sei risultati utili, i gialloblù ricevono i sanniti al top anche per gare vinte e per reti segnate

    da Emanuele Parlati
    L’ultimo impegno del 2025 coincide anche con il termine del girone d’andata del girone C di serie C: l’Audace Cerignola ospita domani sera il Benevento. I ragazzi di Vincenzo Maiuri domenica scorsa hanno pareggiato 1-1 ad Altamura, conseguendo la seconda ‘x’ consecutiva, in una sfida equilibrata e nella quale, con un pizzico di buona sorte in più, poteva essere agguantato il bottino pieno. Un punto però utile ad allungare la serie positiva, giunta a sei incontri: i gialloblù sono rimasti al decimo posto e dunque in zona playoff, in una classifica molto corta dalla quinta posizione in giù. La volontà dell’Audace è di chiudere al meglio un anno solare già di per sé indimenticabile, che ha regalato la migliore annata nella storia del calcio cittadino, sfiorando la cadetteria. Non c’è spazio però per i ricordi, poiché l’attualità impone massima concentrazione e assoluto impegno, in vista di un match probante e difficile. Servirà il Cerignola delle ultime settimane, una squadra che lotti su ogni pallone, con spirito di appartenenza e mentalità battagliera: il pubblico dovrà fare la sua parte, sostenendo i suoi beniamini in un confronto importante per entrambe le contendenti.

    Il tecnico delle ‘cicogne’ ritrova Martinelli, scontata la squalifica: il dubbio maggiore è relativo al recupero di Emmausso, assente nelle ultime due gare per una distorsione alla caviglia. Dovrebbe tornare regolarmente fra i pali Iliev, ristabilitosi dopo il brutto impatto con Poli nella partita con i murgiani: l’assetto e gli interpreti ormai soliti non muteranno, Gambale sarà ancora il riferimento avanzato.

    Con 38 punti ed un bilancio complessivo di dodici vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, il Benevento comanda la classifica in compagnia del Catania. Confermato inizialmente Auteri quale guida tecnica, da poco più di un mese sulla panchina campana siede Antonio Floro Flores, promosso dalla Primavera. Il bottino sin qui totalizzato è importante, quattro affermazioni ed un solo stop, arrivato a Cosenza. Di indubbio spessore il mercato operato in estate dai giallorossi, oltre agli ex Romano e Salvemini (quest’ultimo assente per infortunio). Fra gli arrivi principali: il portiere Vannucchi; i difensori Scognamillo, Ceresoli, Borghini e Pierozzi; i centrocampisti Maita e Mehic; gli attaccanti Della Morte, Ricci, Tumminello e Mignani. I numeri riassumono come i sanniti possano essere tra i candidati principali alla promozione diretta: maggior numero di vittorie (12), minor numero di pareggi (2), attacco più prolifico (37 gol, Salvemini miglior marcatore con otto centri), seconda difesa meno battuta (12 reti al passivo). In trasferta la ‘strega’ fatica più rispetto alle mura amiche (12 i punti conquistati), ma chiaramente il Benevento si presenterà con tutta l’intenzione di proseguire la corsa al vertice. Lo schieramento dovrebbe essere un 4-2-3-1, Tumminello in avanti sostenuto probabilmente dal trio Lamesta-Manconi-Simonetti.

    L’ultimo precedente risale a circa otto mesi fa: il 13 aprile, successo esterno per 2-4 con le reti cerignolane firmate da Capomaggio e Cuppone. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Nigro, della sezione di Prato.

    Ultimora

    Cronaca

    Polizia e GdF eseguono sequestro del valore di 600mila euro a pluripregiudicato di Cerignola

    La Polizia di Stato - Questura di Foggia - e il Comando Provinciale della...
    Attualità

    L’energia e l’eleganza di Ottavio De Stefano & Om Big Band in arrivo al “Mercadante” di Cerignola

    Dopo una serata che resterà impressa nella memoria del pubblico foggiano, Magic Christmas approda...
    Attualità

    Cerignola, ecco il programma della Notte Fantastica con Giusy Ferreri

    Corso cittadino, rioni e piazze si trasformeranno in un grande palcoscenico natalizio: sabato 20...
    Attualità

    Allo Spazio Aperto di Cerignola è Natale: Festa di Comunità

    Un invito direttamente rivolto alle famiglie del quartiere, oltre che ai tantissimi ragazzi e...
    Cultura

    “Natale in casa Cupiello”, è stato un successo lo spettacolo portato in scena da ‘I commedianti’

    Applausi, risate ma soprattutto riflessione e commozione: è quanto ha fatto registrare la compagnia...
    Italia

    Come leggere le funzioni di un orologio e scegliere quella più utile per te

    Nel momento in cui si decide di acquistare un orologio – e non un...

