Nell’ultima sfida prima della sosta natalizia, l’Audace Cerignola accoglie la Juventus Next Gen

Ultima fatica del 2024 e, contemporaneamente, l’avvio del girone di ritorno: l’Audace Cerignola riceve la Juventus Next Gen domani, nel turno prenatalizio del girone C di serie C. I ragazzi di Giuseppe Raffaele hanno concluso la prima metà del campionato espugnando Latina di misura lunedì sera, un successo meritato e arrivato con un secondo tempo all’attacco e con gestione molto matura. Si è arrivati al giro di boa con il lusinghiero bottino di 37 punti (il miglior rendimento dall’ascesa fra i professionisti) e la terza posizione in classifica. L’obiettivo è concludere al meglio l’anno solare e confermarsi di riflesso quantomeno sul podio della graduatoria, prima di concentrarsi sull’apertura del mercato di riparazione e inserire dei tasselli che completino un organico che sta rendendo efficacemente, confermando la bontà del lavoro svolto a tutti i livelli: dalla dirigenza, allo staff tecnico e, appunto, dai calciatori. Un Cerignola che pian piano si scopre grande ma comunque umile, senza proclami o eccessivi entusiasmi, perché piedi per terra ed impegno quotidiano fanno ormai parte del dna della formazione ofantina. Come ciascuna sfida del raggruppamento, anche la prossima sarà difficile e spigolosa, specie per il buon momento che vivono gli avversari. «Hanno trovato un equilibrio di squadra nel quale far fruttare le qualità che hanno, ho sempre ritenuto i piemontesi compagine di gran valore, a maggior ragione ora che sono in fiducia – ha detto Raffaele in conferenza stampa – e dunque servirà il miglior Audace per ottenere il risultato che vogliamo».

In un periodo fisiologicamente di stanca per alcuni elementi più impegnati e dall’alto minutaggio, bisognerà anche valutare le condizioni di qualche giocatore acciaccato, come nel caso di Tentardini (reduce da una botta subita a Latina). In porta duello Greco-Saracco, in difesa si va verso la conferma del trio Visentin-Capomaggio-Martinelli, per l’attacco favoriti Jallow e Salvemini, anche se non è da escludere la variazione Ruggiero dal 1′.

Sono 17 i punti collezionati dalla Juventus Next Gen alla fine dell’andata, con un bilancio di quattro vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte. La seconda squadra bianconera è però in decisa risalita, coincisa con il ritorno in panchina di Massimo Brambilla un mese fa, a rilevare l’esonerato Montero. Quattro risultati utili negli ultimi cinque turni, e con tre vittorie consecutive su Taranto, Cavese e Messina, buone per risalire la china e portarsi ad occupare l’ultima casella dei playout. Nonostante sia stata bersagliata da infortuni, alcuni anche gravi soprattutto in difesa, la Juventus sembra aver trovato la quadra in seguito ad un periodo di ambientamento in un girone del tutto nuovo. Capitan Guerra (classe 1989) il miglior marcatore con quattro centri, occhio anche all’ex Roma Afena-Gyan, autore della rete della sicurezza nell’incontro con il Messina. Loro due e l’altra punta Semedo si giocano i due posti nel reparto avanzato, con Brambilla che dovrebbe adottare il 4-4-2 quale modulo tattico.

Non ci sono precedenti storici, a parte il confronto dell’andata, che vide prevalere le ‘cicogne’ per 3-4 a Biella. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Manzo, della sezione di Torre Annunziata.