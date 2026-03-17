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    New York, le opere di Giuseppe Amorese esposte alla fiera d’arte internazionale AAF NY Marzo 2026

    La rassegna si svolgerà dal 18 al 22 marzo

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Giuseppe Amorese sarà nuovamente presente con la propria arte alla fiera internazionale AAF New York 2026. Uno degli eventi d’arte contemporanea più attesi di New York, la Fiera ospiterà artisti e gallerie provenienti da tutto il mondo. Amorese esporrà nuove opere ed in particolare sculture tra cui il Cuore, la sua scultura più rappresentativa. L’artista sarà presentato dalla galleria monogramma di Roma. Giuseppe Amorese, come ogni volta, con la propria arte porta anche il nome di Cerignola nel Mondo. La fiera aprirà il giorno 18 Marzo con una preview, su invito, rivolta alla stampa e rappresentanti del settore, mentre dal 19 al 22 Marzo la fiera sarà aperta a tutti i visitatori. “L’opera di Giuseppe Amorese interroga, invita lo spettatore a misurarsi con l’ambiguità del reale e con l’inquietudine della forma, di fronte alle opere di Giuseppe Amorese è come se fossimo osservati dalle nostre stesse emozioni. In questo orizzonte di tensione e mistero, Amorese ci invita a guardare oltre i limiti e ad esplorare l’impossibile”.

    Giuseppe Amorese

    Galleria monogramma-Roma

    Fiera d’arte internazionale AAF New York Marzo 2026

    www.giuseppeamorese.com

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