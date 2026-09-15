New York ospiterà le opere di Giuseppe Amorese alla fiera d’arte internazionale AAF NYC 2026

Uno degli eventi d’arte contemporanea più attesi di New York, la fiera d’arte internazionale AAF NYC ospiterà artisti e gallerie provenienti da tutto il mondo e, anche questa volta, l’arte di Giuseppe Amorese ne sarà protagonista. Un prestigioso evento d’arte internazionale in cui Giuseppe Amorese è selezionato a partecipare da anni, testimonianza di quanto la sua arte sia apprezzata a livello internazionale e della professionalità con cui porta avanti il suo percorso artistico. L’artista sarà presentato dalla galleria monogramma di Roma e saranno esposte le sue opere di recente realizzazione, in particolare sculture. Anche in questa occasione, come ogni volta, Giuseppe Amorese, con la propria arte, porta il nome di Cerignola nel mondo. Giuseppe Amorese, originario di Cerignola, vive e opera da molti anni a Roma.

La fiera sarà inaugurata il 16 settembre con una preview rivolta alla stampa e ai rappresentanti del settore. Dal 17 al 20 settembre la fiera sarà aperta al pubblico. “L’opera di Giuseppe Amorese interroga, invita lo spettatore a misurarsi con l’ambiguità del reale e con l’inquietudine della forma, di fronte alle opere di Giuseppe Amorese è come se fossimo osservati dalle nostre stesse emozioni. In questo orizzonte di tensione e mistero, Amorese ci invita a guardare oltre i limiti e ad esplorare l’impossibile”.

Giuseppe Amorese

Galleria d’arte monogramma

Fiera d’arte internazionale AAF New York September 2026

www.giuseppeamorese.com