Niente quorum per i referendum, a Cerignola affluenza al 15,34%

A urne chiuse per i referendum l’affluenza nazionale, in base ai primi dati, è al 29,15%. E’ quanto emerge dal sito del Viminale quando sono state esaminate 27.943 sezioni sul totale 61.591. Non raggiunto dunque il quorum per i cinque quesiti abrogativi proposti in questa tornata. Per quanto riguarda Cerignola, si sono recati alle urne 6678 persone, pari al 15,34%.