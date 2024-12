Non c’è tregua per gli esercizi commerciali a Cerignola, altro atto vandalico ai danni di un bar

«Sono ripresi gli atti vandalici e delinquenziali contro le attività commerciali di Cerignola, come è successo stanotte per l’ennesima volta ai danni del Bar “Dolci Momenti”, a cui va ovviamente la solidarietà del Comitato Commercianti del corso. Non c’è veramente tregua per i commercianti, abbiamo già incontrato l’Assessore alla sicurezza Teresa Cicolella che tempestivamente è venuta dal collega colpito dall’atto delinquenziale per programmare un’azione di maggiore attenzione al fenomeno dei furti e della violenza in questo particolare momento di festività natalizie, anche per dare seguito concreto a quanto ci era già assicurato nel corso dell’incontro tenuto appunto con l’Assessore il 31 ottobre scorso, per mettere in atto misure concrete da noi richieste di prevenzione e contrasto attraverso accordi con la vigilanza privata e intensificazione della presenza di forze dell’ordine sul territorio cittadino, senza le quali purtroppo oggi ci ritroviamo a far fronte alla recrudescenza di atti vandalici. Il Comitato vuole mantenere alta la tensione sul tema della sicurezza per evitare il dilagare di questi atti di criminalità quasi quotidiani che danneggiano i commercianti e l’immagine stessa della nostra Città». Così, in un comunicato stampa, il Comitato dei Commercianti del Corso prende posizione sull’ennesimo episodio vandalico ai danni di un esercente.