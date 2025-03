“Non ti pago!”, un successo lo spettacolo portato in scena a Cerignola da ‘I Commedianti’

Bagno di folla, applausi, risate e un indubbio consenso espresso anche attraverso i social, è quanto ha fatto registrare la compagnia de “I Commedianti”, tornata sul palco nelle serate del 14, 15 e 16 marzo al “Roma-Teatro, Cinema E…” a Cerignola. Il gruppo di amatori della recitazione teatrale, fondato nel 2012, ha portato in scena uno dei classici del grande repertorio del maestro Eduardo De Filippo: si tratta di «Non ti pago!», il cui esordio assoluto risale al 1940.

“I Commedianti” si sono perfettamente calati nel pezzo, dando ancora una volta prova di capacità attoriali non comuni in una compagnia amatoriale. Giuseppe Lattanzio, che ha interpretato Ferdinando Quagliuolo; Angela Dibiase, nel ruolo di sua moglie Concetta; Cinzia Busco, che è stata loro figlia Stella; Matteo Pelullo, il manovale Aglietiello; Serafina Vasciaveo, la cameriera Margherita; Daniele Cifaldi, l’antagonista Mario Bertolini; Francesca Fasano, sua zia Erminia; Francesco Lenoci e Giancarlo Strafezza, che hanno vestito i panni di Vittorio e Luigi Frungillo; Teodora Faccenda, la popolana Carmela; Vincenzo Lucino, il prete Don Raffaele Console; Vincenzo Clori, l’avvocato Lorenzo Strumillo, hanno decisamente convinto il numeroso pubblico accorso venendo da esso premiati con un considerevole consenso. «Sono state tre serate meravigliose, emozionanti, cariche anche di tensione ma soprattutto di sentimenti positivi – afferma il regista, e autore delle musiche, Leonardo Lavecchia a lanotiziaweb.it -. Ho lavorato con attori attenti, molto presenti sulla scena e anche molto disponibili verso il pubblico. Quando affermo questo intendo dire che ci hanno messo tutto l’impegno, direi tutta l’anima, per far divertire gli spettatori portandoli anche a riflettere. Riflettere su cosa?Sicuramente sull’importanza che ha la figura del padre all’interno della famiglia, ed è un tema che si sposa col fatto che andiamo incontro alla Festa del papà».

Un visibilmente soddisfatto Lavecchia sottolinea, in conclusione: «In qualità di regista, non posso che rivolgere un enorme grazie alla mia splendida compagnia, quella de ‘I Commedianti’, ma soprattutto al generoso pubblico che con grande attenzione ci ha seguito in queste tre serate». Lo spettacolo si è avvalso inoltre del supporto audio, luci e scenografie di Francesco Chiappinelli e del “trucco e parrucco” di Lucia Laforgia.

