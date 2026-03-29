Nonostante il vantaggio, il Cerignola si fa rimontare e battere dal Crotone (3-1)

Prosegue il momento no in trasferta del Cerignola, quarto stop consecutivo a Crotone con il mancato assalto alla sesta posizione nello scontro diretto. Inutile il vantaggio siglato da Paolucci, l’Audace paga alcune amnesie difensive e si arrende ai rossoblù. Fra infortuni e scelte tecniche, Maiuri opera qualche cambio nel Cerignola: out Martinelli per una infiammazione ad un ginocchio, c’è Cocorocchio in difesa; Moreso schierato in mediana, con Ruggiero avanzato alle spalle di Gambale, D’Orazio parte dalla panchina. Longo nel suo 4-3-3 si affida a Musso quale riferimento avanzato (Gomez non al meglio), affiancato nel tridente da Piovanello e Zunno. Sono i pitagorici a rompere la fase di studio, rendendosi pericolosi al 9′: Zunno chiama all’intervento Iliev, sulla respinta accorre Vinicius, il cui tentativo è murato da un difensore. Grossa chance per i calabresi al minuto 13, quando sugli sviluppi di un corner, Cocetta svetta centrando la traversa, poi la sfera rimbalza nei pressi della linea di porta ma secondo la terna senza averla oltrepassata. Retta la sfuriata iniziale, l’Audace prova ad uscire compiendo alcune interessanti transizioni, difettando però in precisione nelle rifiniture. Una punizione di Cretella termina larga al 21′, il match attraversa poi una fase più equilibrata, in cui il taccuino resta sostanzialmente senza ulteriori spunti. Al 41′, Sandri lasciato solo in area di rigore, impatta alto col sinistro su lancio di Cocetta dalle retrovie: è l’ultima annotazione di una prima frazione conclusa a reti inviolate.

La conclusione di Gallo dalla distanza neutralizzata in due tempi da Iliev apre la ripresa, prima del botta e risposta fra le due squadre. Ad aprire le marcature sono i gialloblù con Paolucci (49′), bravo a deviare al volo su pallone messo al centro dalla corsia destra di Vitale: secondo centro in campionato per l’ex Ancona. Nemmeno due giri di lancette ed è 1-1, perché Musso punisce sottomisura un errato posizionamento della retroguardia su una punizione battuta da metà campo (51′). É il segnale che la sfida abbia preso deciso vigore, Gambale timbra la trasversale di testa su cross di Russo: non c’è nemmeno il tempo di imprecare perché su una leggerezza di Moreso, il Crotone in ripartenza va a segno col mancino del neoentrato Energe, sul rettangolo di gioco da un paio di minuti (59′). Maiuri mette dentro D’Orazio e Spaltro per Ruggiero e Moreso, i rossoblù invece mettono un’altra distanza con la realizzazione di Zunno: l’ala si accentra e la soluzione sul palo lungo è imprendibile per Iliev (70′). Il portiere degli ofantini evita il poker sulla sventola di Sandri al 76′, l’undici di Longo appare pienamente in gestione, le altre risorse impiegate dalla panchina per le ‘cicogne’ sono Iervolino e Di Tommaso. Russo e compagni non hanno energie per rimettersi in scia o riaprire la contesa, così al triplice fischio festeggiano i calabresi.

Il Cerignola resta fermo a 51 punti e deve guardarsi dal potenziale sorpasso anche del Monopoli, in campo questa sera in casa col Picerno. Nel prossimo turno, il lunedì di Pasquetta, l’Audace riceverà al “Monterisi” il Latina, ieri sconfitto dal Catania.

CROTONE-AUDACE CERIGNOLA 3-1

Crotone (4-3-3): Merelli; Novella (77’ Veltri), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (85’ Calvano), Vinicius, Sandri; Piovanello (57’ Energe), Musso (77’ Gomez), Zunno (85’ Maggio). A disposizione: Martino, Paciotti, Armini, Russo D., Marazzotti, Guerra, Vrenna, Bruno. Allenatore: Emilio Longo.

Audace Cerignola (3-5–1-1): Iliev; Todisco, Cocorocchio, Ligi; Vitale (77’ Di Tommaso), Moreso (66’ Spaltro), Cretella (77’ Iervolino), Paolucci, Russo L.; Ruggiero (66’ D’Orazio); Gambale (88’ Tarantino). A disposizione: Russo A., Fares, Dabizas, Ballabile, Nanula, Bassino, Ianzano, Labranca. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Reti: 49’ Paolucci (AC), 51’ Musso (C), 59’ Energe (C), 70’ Zunno (C).

Ammoniti: Di Pasquale, Groppelli, Gallo (C); Moreso, Cretella, Spaltro (AC).

Angoli: 5-3. Fuorigioco: 0-1. Recuperi: 3’ pt, 4’ st.

Arbitro: Cerbasi (Arezzo). Assistenti: Russo (Nichelino)-Lauri (Gubbio).Quarto ufficiale: Palmieri (Brindisi). Operatore FVS: Signorelli (Paola).