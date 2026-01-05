Contattaci al 3286684015
    Notte dello Shopping: l’evento si conferma tra i più attesi del calendario natalizio

    Il Corso cittadino ha preso vita grazie all’organizzazione e collaborazione di Popular Art Music APS, Angelo Erinnio Eventi e l’Associazione Commercianti Cerignola con il finanziamento dell’amministrazione comunale

    da Redazione
    Il Corso cittadino si è acceso di musica, colori e partecipazione grazie all’organizzazione e alla collaborazione di Popular Art Music APS, Angelo Erinnio Eventi e l’Associazione Commercianti Cerignola, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Un appuntamento ormai atteso e sentito da tutta la comunità cerignolana che ha ufficialmente inaugurato la stagione dei saldi: il corso cittadino si è trasformato in un vero e proprio salotto a cielo aperto, animato da musica, intrattenimento e shopping. A rendere la serata ancora più speciale, la presenza della guest star Francesca Tocca, ballerina e showgirl di fama nazionale. L’evento ha proposto un ricco programma di animazione diffusa, con postazioni DJ dislocate lungo il corso, gruppi musicali cerignolani e del territorio, due Street Band itineranti che hanno accompagnato il pubblico e la madrina dell’evento, Francesca Tocca, tra le vie del centro e le esibizioni di una scuola di ballo, capaci di coinvolgere e affascinare grandi e piccoli.

    L’obiettivo della serata, targata Popular Art Music APS con la collaborazione di Angelo Erinnio Eventi e dell’Associazione Commercianti Cerignola e sostenuta dall’Amministrazione comunale, è stato pienamente raggiunto: una grande partecipazione di cittadini ha animato le vie centrali, dando il via agli acquisti del periodo dei saldi in un clima di festa e condivisione. Un evento che si conferma non solo come momento di svago e aggregazione, ma anche come sostegno concreto al commercio locale, rappresentando al contempo una vetrina positiva per l’intera città di Cerignola.

