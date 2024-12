Notte Fantastica 2024: a Cerignola sabato Paola&Chiara ospiti d’onore

Tutto pronto per ‘Notte Fantastica 2024’, la Notte Bianca di Cerignola, che il prossimo sabato 14 dicembre trasformerà il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto. L’evento, organizzato dall’associazione ‘Ideando Eventi e Culture in Movimento’ con il patrocinio del Comune di Cerignola, si preannuncia un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna dello spettacolo, del divertimento e della musica. “Quest’anno abbiamo voluto rendere Notte Fantastica 2024 un evento ancora più inclusivo, ampliando il percorso e coinvolgendo nuove aree della città come la zona dell’Assunta – dichiarano gli organizzatori di Ideando –. Questa scelta nasce in risposta alle tante richieste della comunità, che da anni ci invita a valorizzare anche altre zone di Cerignola. Sarà la Notte Bianca più estesa di sempre, un’occasione per unire il centro e le periferie in un’unica grande festa”. Dalle 20:00 fino a mezzanotte, il centro cittadino, dal Castello alla Mezzaluna passando per la Strada Larga, sarà animato da una serie di spettacoli itineranti e postazioni fisse pensate per grandi e piccoli:

Spettacoli itineranti : trampolieri con ali luminose, cavalli bianchi gonfiabili, mascotte dei cartoni animati, la Santa Claus Street Band e la Mangano Folk Band. Immancabile anche la slitta di Babbo Natale, accompagnata dai suoi elfi.

: trampolieri con ali luminose, cavalli bianchi gonfiabili, mascotte dei cartoni animati, la Santa Claus Street Band e la Mangano Folk Band. Immancabile anche la slitta di Babbo Natale, accompagnata dai suoi elfi. Postazioni fisse: magia comica, giocolieri, acrobati, bolle di sapone e giochi di fuoco, che incanteranno i presenti in vari punti della città. Non mancheranno poi punti food.

Per gli amanti della musica live, ‘Notte Fantastica 2024’ propone esibizioni imperdibili in diversi luoghi:

Bar Carmine : Cute Music Band

: Cute Music Band Strada Larga : DJ Nino feat Delvecchio

: DJ Nino feat Delvecchio Bar Ideal : Zero x Zero

: Zero x Zero Villa Comunale : Your Music Band

: Your Music Band Bar Reale : Vasconvolti

: Vasconvolti Convento : Radio Like

: Radio Like Bar Tiffany : Rivoluzione Zero

: Rivoluzione Zero Tutti Pazzi per la Pizza: Soundgeneration.

L’attesa è tutta per le star della serata: Paola & Chiara, che si esibiranno alle 23:00 in Piazza della Repubblica. Prima del loro show, un pre-spettacolo condotto da Kevin Dellino, DJ Marco Guacci e Angela Molinari di Radio Norba scalderà il pubblico. ‘Notte Fantastica 2024’ si conferma come uno degli eventi natalizi più attesi della Puglia, capace di coinvolgere residenti e visitatori in un’atmosfera magica e coinvolgente. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Vi aspettiamo a Cerignola per vivere insieme una notte indimenticabile durante la quale molte attività vi offriranno uno sconto!