Notte Fantastica 2025, Cerignola ha risposto con entusiasmo

Cerignola ha risposto con entusiasmo e partecipazione a Notte Fantastica 2025, trasformando il centro cittadino in un grande spazio di festa, musica e condivisione. Migliaia di persone hanno animato la notte bianca, confermando il successo di un evento pensato per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare talenti, attività locali e spirito comunitario. Numerose le band e gli artisti che si sono alternati lungo il corso cittadino, offrendo un programma variegato e inclusivo, capace di dare spazio a gruppi musicali e performer di ogni età. Dall’illusionista noto al grande pubblico televisivo, fino alla giovanissima cantante del territorio, Notte Fantastica ha rappresentato un vero e proprio palcoscenico aperto, dove ogni esibizione ha trovato il proprio spazio e il proprio pubblico. Grande partecipazione anche nell’area food, con diversi punti ristoro dislocati tra piazze e strade del centro, che hanno proposto offerte gastronomiche differenti, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più completa e accogliente.

Sul palco principale, una frizzante Grimilde e un coinvolgente Kevin hanno accompagnato il pubblico nel pre-show, preparando il terreno all’evento più atteso della serata: il concerto di Giusy Ferreri, che ha emozionato e fatto cantare una piazza gremita, regalando a Cerignola uno dei momenti musicali più significativi delle festività natalizie. «Siamo estremamente soddisfatti del risultato di Notte Fantastica 2025 – dichiara l’Associazione culturale IDEANDO, organizzatrice dell’evento –. La risposta della cittadinanza è stata straordinaria e ci ha confermato quanto sia importante continuare a investire in iniziative che uniscono spettacolo, partecipazione e valorizzazione del territorio. Ringraziamo i cittadini per l’entusiasmo e il calore con cui hanno vissuto questa notte speciale».

IDEANDO esprime un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Cerignola, per il supporto e la collaborazione dimostrati, e a tutti gli sponsor e partner che, con il loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione di un evento complesso e articolato come Notte Fantastica. Un grazie va inoltre a artisti, tecnici, operatori, volontari, commercianti e forze impegnate nella sicurezza, che hanno lavorato, ciascuno per la propria parte, alla buona riuscita della manifestazione. Notte Fantastica 2025 si chiude così come una vera festa di comunità, capace di accendere la città e di confermare Cerignola come luogo vivo, partecipato e pronto ad accogliere eventi di grande richiamo.