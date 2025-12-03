Nuova hospitality digitale nei Presidi Ospedalieri di Cerignola e San Severo

Dopo un periodo di test e sperimentazione, dal primo dicembre è funzionante la nuova hospitality digitale nei Presidi Ospedalieri “Giuseppe Tatarella” di Cerignola e “Teresa Masselli Mascia” di San Severo. ASL Foggia ha attivato il progetto che integra tecnologie innovative per facilitare e velocizzare l’accesso degli utenti ai servizi di prenotazione, pagamento e ritiro referti, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e, contestualmente, migliorare l’organizzazione del lavoro del personale sanitario.
IL PROGETTO
Realizzato dalla Struttura Semplice Sistemi Informativi e Telecomunicazioni di ASL Foggia in collaborazione con la MAPS GROUP, il restyling è stato finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), misura M6 C2-1.1.1, per circa 600mila euro. Tre gli strumenti principali della nuova hospitality digitale:
- web app ZeroCoda® per gestire in autonomia prenotazione, pagamenti e ritiro referti;
- totem multifunzione Teseo per l’accoglienza e i servizi self-service nei presidi ospedalieri;
- QR Code per la self accettazione.
ZEROCODA
Attraverso il portale https://aslfg.zerocoda.it, gli utenti possono accedere in modo semplice e intuitivo a tutti i servizi, dalla prenotazione al ritiro del referto, seguendo un percorso guidato. Sei le sezioni presenti sul sito, strutturato per garantire prestazioni a portata di mano:
- “Prenota”: il servizio permette di prenotare prestazioni in regime SSN (Servizio Sanitario Nazionale) tramite pagamento del ticket oppure ALPI (Attività Libero Professionale Intramuraria) a pagamento. Questa sezione, a sua volta, si divide in due parti: Accesso libero, attraverso l’inserimento del codice fiscale e il numero della tessera sanitaria; Accesso con autenticazione, inserendo le credenziali SPID oppure con Carta d’Identità elettronica (CIE);
- “Gestisci le tue prenotazioni”: in questa sezione è possibile visualizzare o disdire una prenotazione, pagare e scaricare la ricevuta di pagamento. Anche questa sezione, è divisa in due parti: Accesso libero attraverso l’inserimento del codice fiscale e il numero della tessera sanitaria; Accesso con autenticazione, inserendo le credenziali SPID oppure con Carta d’Identità elettronica (CIE);
- “Fai la self accettazione”: per accedere all’appuntamento nelle strutture sanitarie, è necessario compilare i campi relativi al Codice fiscale e al Codice di prenotazione;
- “Scarica il referto”: il servizio consente di visualizzare on-line e stampare i referti degli esami di laboratorio analisi e esami radiologici 24 ore su 24, in alternativa al tradizionale ritiro cartaceo. ll paziente riceve una notifica automatica quando il referto è disponibile.
- “Prenota servizi allo sportello”: l’utente si riserva il posto in coda per l’erogazione dei servizi allo sportello CUP. Basterà selezionare la sede a cui si è interessati e verificare quali sono le prime disponibilità;
- “Altri servizi sanitari digitali”: l’esplorando questa sezione, si ha una panoramica di tutti i servizi Puglia Salute, offerti da FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico).
TOTEM
Tramite i Totem multifunzione Teseo, gli utenti possono:
- ricevere indicazioni sul proprio turno;
- effettuare la self-accettazione nelle strutture, scannerizzando la Tessera Sanitaria e il Codice della prenotazione;
- eseguire il pagamento delle prestazioni direttamente nei presidi ospedalieri.
QR CODE
Nei Presidi Ospedalieri di San Severo e Cerignola, inoltre, gli utenti possono utilizzare il QR CODE presente nelle sale d’attesa per effettuare l’accettazione in autonomia, accedendo al portale https://aslfg.zerocoda.it.
LA SFIDA DIGITALE
“Il progetto PNRR Hospitality rappresenta un tassello fondamentale del percorso di modernizzazione della nostra Azienda”, dichiara Tommaso Petrosillo, Dirigente della Struttura Semplice Sistemi Informativi e Telecomunicazioni di ASL Foggia. “La tecnologia diventa un alleato fondamentale per garantire un’accoglienza migliore e soprattutto rispettosa del tempo e della privacy delle persone. Il paziente – conclude – non è un semplice utente in attesa, ma un protagonista attivo del proprio percorso di accesso alle cure. È questa la sfida digitale su cui siamo impegnati”.