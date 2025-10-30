Nuova variante pista ciclabile di Cerignola, chiesta nuova sospensione al Tar

Contattaci al 3286684015
    L'annuncio del Comitato a tutela dei Commercianti e delle Partite Iva

    Il Comitato a tutela dei Commercianti e delle Partite Iva di Cerignola denuncia che la variante del progetto della pista ciclabile lungo il corso cittadino, approvata di recente nel più totale silenzio, non risolve le criticità e le illegittimità più volte segnalate e già oggetto del ricorso presentato al TAR Puglia. La variante, infatti, si limita a ridurre la larghezza della pista ciclabile, ma mantiene il riposizionamento del cordolo, lo stesso elemento che in passato ha provocato numerosi e gravi incidenti lungo il corso principale. Inoltre, resta invariata la questione dell’eliminazione degli stalli di sosta, un aspetto particolarmente preoccupante in una città come la nostra, già alle prese con seri problemi di sicurezza e frequenti episodi di furti di autovetture. Per tali ragioni, il Comitato ha deliberato di proseguire l’azione giudiziaria, richiedendo la sospensione al TAR Puglia anche della variante illegittimamente approvata.

    Alla luce della gravità dei fatti, il Comitato ritiene opportuno che della vicenda siano investite anche la Corte dei Conti nazionale ed europea, al fine di verificare eventuali responsabilità nell’utilizzo di risorse pubbliche. Il Comitato, infine, si riserva di promuovere ulteriori iniziative pubbliche e legali per indurre l’Amministrazione comunale a rivedere un progetto tutto sbagliato che solo danneggia cittadini e commercianti, compromettendo la vivibilità e l’economia del centro cittadino. Il Comitato è assistito dagli Avvocati Roberto e Alfonso Ruocco, che curano la difesa dinanzi al TAR Puglia e nelle ulteriori sedi competenti.

