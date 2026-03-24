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    Nuova viabilità a Cerignola: il 25 marzo l’inaugurazione della strada tra via Russia e via Pirandello

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    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Cerignola si prepara a compiere un ulteriore passo avanti sul fronte della mobilità urbana e dello sviluppo infrastrutturale. Il gruppo Di Donato Costruzioni ha annunciato l’inaugurazione ufficiale della nuova strada che collegherà via Russia con via San Ferdinando di Puglia e via Pirandello, un intervento strategico destinato a migliorare la viabilità cittadina.

    La cerimonia inaugurale si terrà mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 19:00, presso il complesso residenziale 9.44, simbolo di un progetto edilizio moderno e orientato alla riqualificazione urbana. L’intervento rappresenta un tassello significativo nel processo di sviluppo urbano di Cerignola. La nuova arteria viaria nasce con l’obiettivo di rendere più fluido il traffico cittadino, migliorando i collegamenti tra aree nevralgiche e contribuendo alla valorizzazione del territorio. All’evento prenderà parte anche l’Amministrazione Comunale, a conferma della rilevanza dell’opera e della collaborazione tra pubblico e privato per la crescita della città.

    L’inaugurazione sarà accompagnata da un momento conviviale aperto ai partecipanti. Il servizio beverage sarà curato dalla storica Gastronomia Didonna e dal Ristorante – Pizzeria il Ritrovo, realtà locali riconosciute per la qualità dell’offerta gastronomica. Il gruppo Di Donato Costruzioni invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento, che rappresenta non solo l’apertura di una nuova infrastruttura, ma anche un segnale concreto di sviluppo e attenzione verso il futuro di Cerignola.

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