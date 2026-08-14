Nuovamente operativo lo sportello tributi a Cerignola, servizio disponibile a Palazzo di Città

È nuovamente operativo presso il piano terra del Palazzo di Città lo Sportello Tributi, il servizio a disposizione dei cittadini per ricevere assistenza e informazioni relative agli adempimenti tributari comunali. Lo Sportello riceve il pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, mentre nella giornata di martedì è prevista anche l’apertura pomeridiana, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. La riattivazione dello Sportello direttamente a Palazzo di Città punta a garantire un nuovo punto di riferimento facilmente accessibile per i contribuenti, facilitando il rapporto diretto con gli uffici e offrendo supporto nelle pratiche e nelle informazioni relative ai tributi comunali. È inoltre attivo il servizio pagoPA, attraverso il quale è possibile procedere al pagamento dei tributi utilizzando i bollettini già consegnati ai contribuenti. Un ulteriore strumento per semplificare le procedure, agevolare i pagamenti e rendere più immediato l’accesso ai servizi tributari comunali.