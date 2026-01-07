Contattaci al 3286684015
    Nuovo assalto a portavalori sulla A14: chiuso il tratto fra Cerignola Est e la Napoli-Canosa

    Tre veicoli in fiamme e traffico bloccato in direzione Bari. Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale di Autostrade per l’Italia

    Cronaca

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Momenti di forte tensione nel pomeriggio lungo l’autostrada A14 Bologna–Taranto, dove intorno alle ore 16 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cerignola Est e il bivio con la A16 Napoli–Canosa, in entrambe le direzioni di marcia. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, all’altezza del chilometro 595 si sarebbe verificato un assalto a un portavalori. L’episodio ha coinvolto tre veicoli, che per cause al vaglio degli investigatori sono andati in fiamme, rendendo necessario l’immediato blocco della circolazione. A quanto si apprende, i banditi hanno bloccato un portavalori della ditta Battistolli. Sull’asfalto sarebbero stati sparsi chiodi a tre punte. Nel tratto interessato, il traffico risulta bloccato in direzione Bari, dove si registra circa un chilometro di coda. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di gestione della viabilità.

    Per gli automobilisti diretti verso Bari è stata disposta l’uscita obbligatoria a Cerignola Est, con prosecuzione lungo la SS16 Adriatica e successivo rientro in autostrada allo svincolo di Canosa. Gli utenti diretti verso Pescara, invece, sono invitati a uscire a Canosa, percorrere la SS16 Adriatica in direzione Foggia e rientrare sull’A14 a Cerignola Est. La situazione è in costante aggiornamento, mentre proseguono le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e ripristinare la normale circolazione.

