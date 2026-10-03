Nuovo assalto alla filiale Unicredit a Cerignola: ennesima esplosione, banditi in fuga col bottino

Un ordigno è esploso alle prime ore del mattino a Cerignola, nella filiale Unicredit in Corso Giuseppe Garibaldi: verso le 04:50, ignoti hanno posizionato la classica “marmotta” nello sportello bancomat per portare via il denaro, provocando ingenti danni. L’esplosione ha infatti danneggiato i soffitti e gli infissi nell’androne della filiale. Il colpo sarebbe riuscito, il bottino è ancora in corso di quantificazione. La banda è poi fuggita a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Indagano carabinieri, al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza. Si tratta del 31° episodio di questo genere in Capitanata dall’inizio dell’anno, fra scorribande andate a segno oppure non riuscite: l’azione odierna fa ancora più specie, perché effettuata nonostante l’erogatore di denaro fosse all’interno di una piccola sala protetta da una porta scorrevole a vetri.