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Nuovo assalto alla filiale Unicredit a Cerignola: ennesima esplosione, banditi in fuga col bottino

Ingenti i danni, la somma asportata in via di quantificazione. Si tratta del 31° episodio del genere dall'inizio dell'anno nell'intera Capitanata

Redazione
By Redazione
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Un ordigno è esploso alle prime ore del mattino a Cerignola, nella filiale Unicredit in Corso Giuseppe Garibaldi: verso le 04:50, ignoti hanno posizionato la classica “marmotta” nello sportello bancomat per portare via il denaro, provocando ingenti danni. L’esplosione ha infatti danneggiato i soffitti e gli infissi nell’androne della filiale. Il colpo sarebbe riuscito, il bottino è ancora in corso di quantificazione. La banda è poi fuggita a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Indagano carabinieri, al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza. Si tratta del 31° episodio di questo genere in Capitanata dall’inizio dell’anno, fra scorribande andate a segno oppure non riuscite: l’azione odierna fa ancora più specie, perché effettuata nonostante l’erogatore di denaro fosse all’interno di una piccola sala protetta da una porta scorrevole a vetri.

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