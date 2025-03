Nuovo furto in una attività commerciale a Cerignola | Foto

Cerignola è nuovamente colpita dall’ondata di furti che sta mettendo a dura prova i commercianti e la sicurezza cittadina. L’ultimo episodio ha coinvolto l’attività Kiki Concept Store in viale Roosevelt, aggravando la già precaria situazione. «Gli atti vandalici e i furti, anche in pieno giorno, stanno creando un clima di paura e incertezza, penalizzando l’economia locale e spingendo i giovani a voler lasciare la città. Cerignola vanta tante aziende che rappresentano un’eccellenza sul territorio, e non vogliamo che questi avvenimenti contribuiscano a una maggiore desertificazione economica e imprenditoriale. L’Associazione Commercianti di Cerignola – dice il presidente Cesare Azzollino – esprime solidarietà alle forze dell’ordine e chiede un rafforzamento della sicurezza con più unità sul territorio. Dopo aver già presentato un’interrogazione parlamentare, si sollecita nuovamente l’intervento delle istituzioni affinché Cerignola non venga lasciata sola. Garantire la sicurezza è fondamentale per il benessere e lo sviluppo economico della comunità. Invitiamo tutti a unirci per una causa comune: rendere la nostra città più sicura, più vivibile e capace di attrarre investimenti e opportunità per il futuro».

