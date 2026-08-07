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Nuovo profilo giovane e di prospettiva per l’Udas Cerignola, il laterale Gianluca Russo

Cresciuto nel settore giovanile dell'Itas Trentino, il classe 2007 nelle ultime due stagioni ha maturato esperienza in serie D a Manfredonia

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Un altro giovane talento sceglie di credere nei colori biancazzurri: direttamente da Trento arriva all’Udas Cerignola lo schiacciatore Gianluca Russo, pronto a mettere il suo talento, la sua determinazione e la sua voglia di crescere al servizio della squadra. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’Itas Trentino Volley, Gianluca ha costruito il proprio percorso con dedizione e sacrificio. Nelle ultime due stagioni ha maturato esperienza in Serie D con il Volley Club Manfredonia e, da oggi, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con la maglia ofantina. Di seguito le sue prime parole da giocatore udassino: «Ho accettato con entusiasmo questo progetto perché Cerignola è una società seria e ambiziosa. Per me è una grande opportunità di crescita, voglio migliorare ogni giorno, mettermi a disposizione della squadra e dare il massimo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Ringrazio la società per la fiducia. Ai tifosi prometto impegno, sacrificio e massima dedizione in ogni allenamento e in ogni partita. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni».

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