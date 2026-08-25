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Ondate di calore, in Puglia allerta rossa per giovedì 27

L'avviso della Protezione civile regionale, allerta arancione anche per domani

Redazione
By Redazione
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La morsa del caldo non abbandona la Puglia, che si prepara ad affrontare altre due giornate (mercoledì e giovedì) con temperature elevate. Se infatti per domani la Protezione civile regionale segnala un livello di allerta arancione con temperature che oscilleranno tra i 28 e i 31 gradi anche se quelli percepiti saranno 35, per giovedì l’allerta è rossa con temperature comprese tra i 26 e i 32 gradi ma il caldo percepito sarà pari a 36 gradi. Il livello rosso implica una ondata di calore con servizi sociali e sanitari in stato di allerta. (ANSA)

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