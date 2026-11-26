La chirurgia robot-assistita entra stabilmente nell’attività dell’Unità Operativa Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola. Da settembre, con l’introduzione del sistema robotico Da Vinci, sono stati eseguiti 16 interventi, con esiti post operatori favorevoli e tempi di recupero contenuti. L’innovazione si inserisce nel programma di ammodernamento tecnologico delle sale operatorie di ASL Foggia, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e rappresenta un ulteriore passo verso il potenziamento dell’offerta assistenziale e specialistica del territorio.

PRECISIONE E MINORE INVASIVITÀ

La tecnica mini invasiva consente al chirurgo di operare attraverso piccoli accessi, utilizzando strumenti miniaturizzati controllati da una console. Il sistema offre una visione tridimensionale ad alta risoluzione del campo operatorio e permette movimenti estremamente precisi, favorendo un approccio chirurgico più delicato sui tessuti. Tra i principali benefici per il paziente: riduzione del trauma operatorio, minore dolore nella fase successiva all’intervento, degenze più brevi e un recupero più rapido delle attività quotidiane e fisiche.

AMBITI DI APPLICAZIONE

L’attività robotica svolta dall’Unità Operativa Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero di Cerignola si concentra, in particolare, su due aree:

Chirurgia oncologica della prostata, per il trattamento delle patologie tumorali;

Chirurgia ricostruttiva del pavimento pelvico femminile, con particolare riferimento alla cura del prolasso degli organi pelvici.

L’impiego della tecnologia robotica consente di affrontare procedure chirurgiche complesse con elevati standard di precisione, nel rispetto dei criteri di appropriatezza e della corretta selezione dei pazienti.

LAVORO MULTIDISCIPLINARE

Il percorso di innovazione è possibile grazie alla collaborazione tra diverse professionalità elemento essenziale per garantire la sicurezza del paziente e la riuscita dell’intervento. L’équipe di Urologia, diretta da Gennaro Annunziata, è composta da Claudio Corsini, Lucia Mastroserio, Leonardo Martino, Matteo Rubino, Giovanni Barbieri, Nicola Schiavone, Luca Montrone, la coordinatrice di reparto Tiziana Forciganò e tutto il comparto dell’UOC di Urologia. Fondamentale anche il contributo dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione, diretta da Dario Galante, con Valentina Pillo e Rosa Reitani.

RISULTATI OTTENUTI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

“Tutti i pazienti sottoposti a intervento hanno registrato un decorso postoperatorio favorevole, con una ripresa rapida delle normali attività e dimissioni in tempi brevi”, dichiara Gennaro Annunziata, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero di Cerignola. “Elemento particolarmente rilevante – prosegue – è la riduzione della degenza media, sensibilmente inferiore rispetto a quella riscontrata con le tecniche chirurgiche precedentemente utilizzate. I risultati ottenuti sono in linea con le evidenze della letteratura scientifica internazionale, che attribuisce alla chirurgia robot-assistita vantaggi in termini di minore invasività, precisione, contenimento del trauma operatorio e recupero post-intervento. I benefici – conclude Annunziata – riguardano anche gli esiti funzionali e, in ambito oncologico, la qualità dei risultati, sempre nel rispetto dell’appropriatezza clinica e della selezione dei pazienti”. “La chirurgia robot-assistita rappresenta un’opportunità di crescita professionale e di confronto con tecnologie che stanno trasformando la pratica urologica”, afferma Luca Montrone, urologo in formazione. “La partecipazione a questo percorso consente di acquisire competenze specialistiche avanzate, lavorare in un contesto multidisciplinare e contribuire, a un modello di assistenza sempre più orientato alla precisione, alla sicurezza e alle esigenze del paziente”. “L’introduzione della chirurgia robotica costituisce un significativo passo avanti nell’offerta assistenziale, perché consente di ampliare le possibilità terapeutiche e mettere a disposizione dei pazienti tecnologie chirurgiche moderne e altamente specialistiche”, dichiara Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale di ASL Foggia. “I risultati ottenuti – conclude la Dg -costituiscono le basi per un ulteriore sviluppo dell’attività chirurgica e per un progressivo miglioramento della qualità delle cure”.