Ottimo punto portato a casa dalla Flv Cerignola nella trasferta di Salerno

Una tenace Flv Cerignola cede al tie break alla Santoro Creative Hub Salerno, nella decima giornata del girone I di serie B2 (25-22; 24-26; 25-13; 23-25; 15-9 i parziali). Coach Dilucia, privo di Iacca e Valecce, schiera inizialmente il 6+1 assortito con: Trinca in regia e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Cacace ha risposto con: Tenza al palleggio e Palmese sulla diagonale; Erra e Miglino di banda; Vujko e Giammarino sottorete, con Carbone libero. 4-2 Salerno in avvio, Giometti e Martinelli per il 4-5, controsorpasso di Erra in pallonetto e +2 campano: Giometti aggancia e mette la freccia, in un match già vibrante e con capovolgimenti di fronte frequenti. Due aces Trinca (10-12), Martinelli in pipe per il +3 e sul 10-14 il tecnico di casa chiama timeout: le salernitane agganciano a 16, Erra e Vujko per il 18-16, poi è Dilucia a fermare il gioco sul 20-17. La Santoro Creative Hub insiste dal servizio (22-17), Piarulli annulla un set point, ma non basta.

Tre servizi vincenti di Vujko, puntando Martinelli in ricezione (4-1): Dilucia inserisce Rivarola per la toscana, la nuova entrata accorcia e pareggia con due aces, Mansi sottorete per il 5-6. Erra però riporta avanti il sestetto di casa, che allunga il passo con cinque punti di fila: sul 12-7 ingresso di Puro in regia per le ospiti, ma Salerno continua a martellare (15-8). Ofantine che cercano di riavvicinarsi, senza esito fino a che Piarulli a muro segna il 23-20, innescando una gran rimonta: Giometti e Puro per il 23-24, alla seconda occasione Rivarola manda le squadre al secondo cambio di campo. Al rientro in campo, conferme per Puro e Rivarola, mentre Martinelli agisce da posto 2: si viaggia nelle prime fasi punto a punto, con le granata avanti di misura (7-5) e un marcato equilibrio a generare scambi lunghi e intensi. Nonostante le rossogialloblù lottino caparbiamente, le avversarie si rendono più efficaci, aumentando progressivamente e ampiamente il divario, riportandosi avanti nel conto dei set. Quarta frazione con di nuovo Fanelli come fuorimano, Trinca torna in regia così come Martinelli da schiacciatrice: ace di quest’ultima per il 3-5, Giometti per un’altra lunghezza e la Flv si mantiene a distanza, approfittando anche di alcuni errori rivali. Giometti-Trinca per il 5-12, la Santoro ricuce prima sul 10-15 e a seguire sul 14-16, così Dilucia cambia la diagonale e Mansi interrompe la serie, tuttavia arriva comunque il pareggio a 18 con il servizio vincente di Tenza e il sorpasso. Nuovo cambio diagonale cerignolano, una Giometti in serata da urlo mette la freccia spingendo il punteggio sul 21-23: Trinca dai nove metri per tre palle set, ancora Giometti ufficializza il tie break.

Nel parziale decisivo, il team viaggiante paga oggettivamente lo sforzo, lasciando scappare via fin da subito Salerno: al cambio di campo infatti è 8-2, viene limata qualche distanza ma è Palmese a scrivere la parola fine di un match assolutamente appassionante e vivace. Un buon punto al cospetto di una squadra in forma (ieri alla quarta affermazione consecutiva) e nonostante una rosa quasi ridotta all’osso: diventano 17 i punti delle rossogialloblù, che chiuderanno in casa il 2025 ospitando Capurso, vittorioso ieri su Benevento.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca 5, Fanelli 3, Giometti 25, Martinelli 10, Piarulli 7, Mansi 11, Rivarola 5, Puro 1, Di Schiena (L).