Palazzo Carmelo: lavori in fase avanzata, presto la riapertura di Via Vittorio Veneto

Procedono a ritmo sostenuto i lavori di consolidamento e rifacimento di Palazzo Carmelo, attualmente interessato da due distinti cantieri. Per il primo lotto, affacciato sul corso principale, si avviano alla conclusione gli interventi di consolidamento strutturale, rifacimento della struttura e posa della pavimentazione, dei sanitari e degli impianti di climatizzazione. Completato anche il restauro della facciata e degli elementi di pregio storico-artistico, nonché l’installazione e l’attivazione dell’illuminazione interna ed esterna. Inoltre, sono stati recuperati e restaurati i pavimenti storici degli uffici del Sindaco e del Vicesindaco. L’area su Via Vittorio Veneto, colpita dai crolli, è ora interessata dagli ultimi interventi di consolidamento strutturale, che hanno seguito un complesso iter di messa in sicurezza. “Ho una splendida notizia per i cerignolani: entro aprile verrà rimossa la puntellatura che ha garantito la stabilità dell’edificio, consentendo la riapertura al traffico veicolare di Via Vittorio Veneto. A quel punto si procederà con l’ultima fase dei lavori previsti per il secondo lotto dell’ex convento dei Carmelitani”, ha annunciato il Sindaco Francesco Bonito al termine di un sopralluogo nei giorni scorsi.

Questo slideshow richiede JavaScript.