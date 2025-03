Pallavolo Cerignola a Cutrofiano, la Flv sul campo amico contro Acquaviva

L’ultimo weekend di marzo prevede il turno numero 21 nei campionati di volley femminile che vedono gareggiare le nostre due formazioni, una in casa e l’altra impegnata in trasferta. Nel girone I di serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola giocherà domani (ore 20) a Cutrofiano, ospiti delle giovani del Cuore di Mamma. Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso hanno battuto nettamente 3-0 la Faam Matese, al termine di una prestazione esemplare e avendo in pugno il match per tutta la sua durata: solo nel terzo set le campane hanno creato qualche grattacapo, risolto alla grande da Giometti e compagne. Un successo fondamentale per distanziare le casertane e tenere salda la seconda posizione, in una appassionante corsa playoff. Ora un appuntamento altrettanto importante e da affrontare con la stessa determinazione: le salentine (composte interamente da under 18) fra le mura amiche possono insidiare qualsiasi squadra servendosi di freschezza e spensieratezza. Malgrado la terzultima piazza con 13 punti ed un bilancio di tre affermazioni e diciassette sconfitte, il team allenato da Carratù non farà di certo sconti. Le fucsia invece non hanno intenzione di togliere il piede dall’acceleratore, sfruttando l’onda di autostima e carica positiva derivanti dalla vittoria di quasi una settimana fa.

Sfida casalinga per la Flv, nel girone A di serie C: domenica al pala “Tatarella” (ore 18) ci sarà la visita della Volleyup&Eulogic Acquaviva. Il sestetto guidato da Cosimo Dilucia ha piazzato una ulteriore tacca alla serie di risultati utili, avendo ragione a domicilio del Don Milani Volley in un confronto tutt’altro che facile in premessa ma messo in discesa sin da subito dalle ofantine. Continua ad aggiornarsi il conto delle vittorie consecutive (arrivato a dodici fra campionato e coppa Puglia), con le rossogialloblù a rosicchiare via via lunghezze a chi precede in classifica, mettendo nel mirino magari la possibilità di migliorare l’attuale quarto posto. Le baresi di coach Polignano occupano la nona posizione con 23 punti ed uno score complessivo di otto successi e dodici ko: reduci dall’ampio 3-0 rifilato al Maxima Volley, le giocatrici più rappresentative sono l’opposto Sozio, la laterale Porreca e le centrali Fino e Cipriano. Una Flv che, contando sul fattore campo a favore, vuole chiudere a pieni voti un mese intenso, caratterizzato da ben cinque incontri: una eventuale nuova gioia sarebbe il miglior viatico possibile verso un aprile decisivo nel rush finale dell’annata.