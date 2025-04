Pallavolo Cerignola a Nardò, la Flv aspetta al pala “Tatarella” la vicecapolista Asem Bari

Una domenica delle Palme da passare in campo, per entrambe le nostre formazioni di volley femminile, impegnate una in casa e l’altra in trasferta, con incroci di spessore e dall’alta posta in palio. Nel girone I di serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola sarà ospite della Schola Sarmenti Nardò (ore 18), al pala “Pasca”. Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso hanno battuto 3-0 l’Europea 92 Isernia in una gara in cui soltanto nel primo set c’è stato equilibrio, poi praticamente è stato un assolo delle fucsia che con la quinta affermazione consecutiva hanno conservato il secondo posto in classifica. Di fronte le salentine allenate dal tecnico Cristina Laudisa, autrici di un campionato di tutto rispetto da neopromosse: sesta piazza con 35 punti ed un bilancio di dodici vittorie e dieci sconfitte. Il 3-0 rifilato al Cutrofiano è valso la certezza aritmetica della salvezza, Nardò dunque può giocare con la testa sgombra negli ultimi quattro appuntamenti della regular season: obiettivo centrato con un organico complessivamente molto giovane ma ben strutturato e valido. La Mandwinery invece non ha intenzione di rallentare la corsa e, nonostante in campo avverso, cercherà di intascare il bottino pieno per andare alla sosta pasquale col sorriso e giungendo al match interno contro Castellaneta in posizione di vantaggio, nell’incrocio decisamente cruciale in chiave playoff.

Nuova sfida di cartello nel girone A di serie C per la Flv, che riceve al pala “Tatarella” l’Asem Volley Bari (ore 18). Il sestetto di Cosimo Dilucia ha visto interrompere la serie di dodici partite utili nel precedente turno, a causa dello stop al tie break per mano della capolista Capurso. Ciononostante, il punto portato via dal rettangolo delle biancazzurre ha sancito la matematica qualificazione ai playoff, risultato encomiabile se si pensa a come il torneo era partito e meritato per la rincorsa effettuata. Ora resta da decidere quale sarà la casella da cui affrontare gli spareggi, con alle porte ancora una avversaria di altissimo profilo: l’Asem infatti è seconda con 57 punti ed uno score complessivo che conta diciannove vittorie e tre sconfitte. Il team di Girgenti può contare su giocatrici di indubbio valore come l’opposto Halla, la laterale Cramarossa, la centrale Nuovo ed il libero Maruccia fra le altre, con una solida ossatura di squadra. Le rossogialloblù saranno chiamate ad un altro test probante, con l’auspicio di ripetere quanto avvenuto all’andata, quando prevalsero al quinto set in un confronto spettacolare. Una Flv che chiede aiuto al suo pubblico, per tirare fuori ogni goccia di energia, proseguendo in un percorso comunque vada assolutamente positivo.