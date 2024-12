Pallavolo Cerignola ad Isernia, la Flv in casa con la vicecapolista Capurso

Continua il percorso dei campionati di volley che vedono impegnate le nostre due formazioni: nel weekend, con la consueta alternanza fra chi gioca in casa e chi in trasferta, andrà in scena il nono turno. Nel girone I di serie B2, domani viaggio ad Isernia per la Mandwinery Pallavolo Cerignola (ore 18). Sabato scorso, al pala “Dileo”, debutto vincente in panchina per Annagrazia Matera, con le sue ragazze a battere agevolmente 3-0 il Cuore di Mamma Cutrofiano. L’avversario non era certo dei più irresistibili, in ogni caso era necessario riavviare i motori dopo il ko con la Faam Matese: le fucsia sono comunque ancora a presidiare le zone del podio in classifica. Il primo test di una certa rilevanza per il neotecnico arriva proprio contro le molisane, seste a quota 14 e con un bilancio in perfetta parità: quattro affermazioni e altrettante sconfitte. L’Europea 92, allenata da Tarquini, pur con numerose giocatrici giovanissime, è reduce da tre successi consecutivi e fra le mura amiche è squadra sempre temibile. Fra le protagoniste più di rilievo, le laterali Russo e Soleti, la centrale Micheletto e il libero Urbinati. Ex della sfida il posto 3 Michela Greco, che con le sue compagne della Mandwinery cercherà di portare via un risultato positivo, per mantenersi in scia delle prime.

Incontro casalingo di alto livello domenica al pala “Tatarella” per la Flv, opposta (ore 18) alla vicecapolista Orsacuti Volley Capurso. Il sestetto di Cosimo Dilucia ha portato a cinque la serie di vittorie consecutive, grazie al blitz di domenica scorsa ad Acquaviva: uno 0-3 meritato e condotto in porto con grande sicurezza, riuscendo a superare i pochi momenti di calo durante il match. Con una Martinelli in evidente crescita, accompagnata in attacco da Piarulli e Novia, ma in generale da un ottimo livello complessivo nelle due fasi, le rossogialloblù sosterranno un esame di rilievo allo scopo di ricevere altre indicazioni sui progressi delle ultime settimane. Capurso ha totalizzato 21 punti, con uno score complessivo di sette vittorie ed una sola sconfitta: le baresi, guidate da Cassano, sono un team quadrato e con individualità di spessore, come la palleggiatrice de Vincenzo, le attaccanti Pisano, Stolca e Campioto, la centrale Fiore. Orsacuti che ha battuto nettamente l’Amatori Bari e che avrà l’intenzione di proseguire la caccia alla battistrada Terlizzi. Dal canto suo, la Flv conta sul fattore campo e sulla spinta dei propri tifosi, in quella che si preannuncia una contesa equilibrata e ricca di spunti tecnici.