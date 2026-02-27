Pallavolo Cerignola ad un bivio, la Flv rende visita al Benevento

Turno numero 17 in programma nel weekend per i campionati di serie B di Volley femminile che vedono impegnate le nostre formazioni: una sarà di scena in casa, l’altra in trasferta, entrambe in campo domani. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola riceve la Artoni Group Futura Teramo (ore 18), in una sfida che vale decisamente doppio. Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso hanno ceduto nettamente fra le mura amiche col Pomezia, facendosi scavalcare dalle laziali ed esibendo una prova indubbiamente sottotono. Nel secondo match interno consecutivo, arriva un nuovo confronto diretto per allontanarsi dalla zona retrocessione, attualmente distante tre lunghezze: diventa così essenziale per le fucsia fare risultato. Teramo ha gli stessi punti delle ofantine, 16 con un bilancio di cinque vittorie ed undici sconfitte: le abruzzesi provengono da tre stop consecutivi e saranno dunque decise a rimettersi in marcia. Il team biancorosso guidato da Relato è assortito con numerose giovani, fra le giocatrici più rappresentative ci sono la centrale Mazzagatti, l’opposto Coccoli e la regista Green. Una Pallavolo Cerignola che non può e non deve fallire l’appuntamento, la missione è evitare che la corsa salvezza diventi alquanto sofferta e impervia.

Nel girone I di serie B2, trasferta campana per la Flv, attesa dalla Volare Onlus Benevento (ore 18.30). Il sestetto di Cosimo Dilucia nella precedente giornata è incappato nella prima sconfitta del ritorno, lasciando l’intera posta in palio nel derby col Monopoli. Interrotta la serie di tre successi di fila, la prestazione non è stata affatto brillante, ma si è comunque conservato un ampio margine sulla zona pericolosa. La pratica permanenza vuole essere archiviata al più presto dalle rossogialloblù, il cui compito nel confronto sarà di rimpinguare il proprio totalizzatore. Dall’altra parte della rete però un avversario in salute e reduce da quattro affermazioni consecutive, che hanno permesso di scalare posizioni: 19 punti e un +5 sul terzultimo posto. Due la variazioni operate dalla squadra sannita in corso d’opera: Franzese nuovo allenatore e la regista Gitti, da tenere in debita considerazione individualità come Lamparelli, Colella e Hurenko. Flv chiamata a un riscatto immediato, anche se il compito non sarà fra i più agevoli, vista la forma delle rivali e l’adattamento ad una cornice di gioco non abituale: le cerignolane dovranno sbagliare poco e fare leva sulla capacità realizzativa delle proprie attaccanti.