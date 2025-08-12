Pallavolo Cerignola: al via la campagna abbonamenti “Live Love Fucsia”

Contattaci al 3286684015
    Redazione
    La Pallavolo Cerignola SSD ARL è pronta a vivere la sua prima, storica stagione in Serie B1, terza categoria nazionale, e lo fa con una grande novità: l’apertura ufficiale della campagna abbonamenti “Live Love Fucsia”. Grazie alla collaborazione con l’Assessora Teresa Cicolella e con i nostri sponsor, la società ha deciso di ampliare la capienza del PalaDileo, per permettere a un numero ancora maggiore di tifosi di vivere da vicino le emozioni delle gare casalinghe. L’obiettivo è chiaro: dare ordine e comfort agli spettatori, evitando di dover arrivare con ore di anticipo per trovare un posto, e offrendo la possibilità di scegliere la propria postazione in tribuna, assicurandosi la migliore visuale possibile. La gestione degli abbonamenti sarà in collaborazione con PostoRiservato.it, piattaforma che garantirà semplicità e chiarezza nella scelta dei posti.

    Le parole del vicepresidente Pierluigi Lapollo: “La Pallavolo Cerignola, in questi anni, è diventata un fenomeno che ha riempito sempre più il palazzetto, diventando per molti un modello di gestione dell’immagine sportiva e dell’organizzazione societaria. Con la terza categoria nazionale, stiamo effettuando un ulteriore upgrade del nostro progetto. Negli scorsi anni abbiamo vissuto situazioni in cui, per assistere alle gare interne, sembrava di stare in una scatola di sardine: nessuno poteva dirsi soddisfatto dell’accoglienza e della comodità del nostro PalaDileo. Per questo abbiamo aperto un dialogo con l’attenta Assessora Teresa Cicolella e con i nostri principali sponsor, decidendo di assumerci i costi delle migliorie necessarie, compreso l’aumento della capienza. La Pallavolo Cerignola si conferma così un partner credibile per le Istituzioni. Abbiamo preso in carico anche le spese per le pulizie e per tutti gli interventi che ci consentiranno di affrontare serenamente la prossima stagione. Ora chiediamo che anche la città e i nostri calorosi tifosi facciano la loro parte: gli abbonamenti, proposti a prezzi calmierati, sono un modo per dare ordine e permettere a tutti di scegliere il proprio posto, senza arrivare ore prima di un match. Il PalaDileo è la nostra casa: viviamola con entusiasmo e intelligenza. Sono certo che il popolo fucsia risponderà con affetto e partecipazione”.

    La campagna abbonamenti “Live Love Fucsia” non è solo un’iniziativa organizzativa: rappresenta un nuovo capitolo della storia sportiva cerignolana, un invito a vivere insieme ogni emozione della stagione, unendo passione e senso di appartenenza. Tutti i dettagli su costi e modalità di acquisto saranno disponibili nei prossimi giorni sui canali ufficiali della società e su PostoRiservato.it.

