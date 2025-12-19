Pallavolo Cerignola-Arzano vale doppio, la Flv attende Capurso

L’undicesimo turno è l’ultimo del 2025 per le due nostre formazioni di Volley femminile, nei rispettivi campionati di serie B: entrambe domani di scena in casa. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola ospita la Lu.Vo Barattoli Arzano (ore 18), in una sfida dalla doppia valenza. Le ragazze di Annagrazia Matera nel precedente turno hanno perso 3-0 in quel di Torre Annunziata contro Oplonti vicecapolista, tenendo testa nel primo set ma poi arrendendosi alle quotate avversarie. Secondo la classifica, si tratta di uno scontro diretto per allontanarsi dalla zona rossa, perché le fucsia con 10 punti hanno solo una lunghezza di margine sulla terzultima, mentre le campane sono un gradino più su a quota 11. Da anni stabilmente in terza serie, il team napoletano guidato da Ferdinando Giacobelli ha allestito un roster ricco di giovani e giovanissime dalle belle speranze, prodotti del vivaio: fra le giocatrici più rappresentative, la centrale Suero de Leon e i liberi Quarto e Piscopo. Arzano proviene da una vittoria su Teramo in un confronto assai tirato, in cui si è segnalato il posto 4 classe 2009 Giulia Russo. Una Pallavolo Cerignola che nella cornice del “Dileo” vuole ripetere quanto fatto nella più recente apparizione interna, quando prevalse su Jesi, con l’obiettivo di chiudere al meglio un anno storico, valso la prima partecipazione alla B1.

Nel girone I di serie B2, la Flv riceve la Combivox Orsacuti Capurso al pala “Tatarella” (ore 18), ritrovando una rivale affrontata più volte l’anno scorso in serie C, con la promozione per entrambe alla categoria superiore. Il sestetto allenato da Cosimo Dilucia sabato scorso ha ceduto al tie break a Salerno, conquistando un punto d’oro su un campo difficile e contro una formazione in forma. Per le rossogialloblù arriva un altro test importante, perché Capurso è quarto in classifica con 21 punti ed un bilancio di sette successi e tre sconfitte. La squadra diretta da Michele Cassano ha mantenuto intatta l’ossatura, con le conferme fra le altre di De Vincenzo, Mastrorocco, Stolca, Capriati; fra gli arrivi invece le attaccanti Cont, Facendola, Porreca e la centrale Lo Basso. Biancazzurre inoltre in un momento decisamente propizio, perché provengono da ben sei affermazioni di fila, rivelandosi come la migliore fra le neopromosse. Ciò testimonia il livello della complessità della gara che attende le ofantine, le quali dovranno impiegare lo stesso spirito visto nel viaggio salernitano: compattezza, determinazione e grinta per cercare di aumentare il proprio totalizzatore.