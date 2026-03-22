Pallavolo Cerignola di nuovo sconfitta: la capolista Vibo Valentia prevale 3-0

Trasferta difficile per la Pallavolo Cerignola, che cade sul campo della capolista Tonno Callipo Vibo Valentia con il punteggio di 3-0. Coach Annagrazia Matera è costretta a ridisegnare il sestetto a causa delle assenze, schierando una formazione d’emergenza: Federica Demusso in diagonale con Serena Moneta, Romina Courroux in cabina di regia con Sonia Caruso, al centro Angelica Cianciotta e Alessia Pomili, con Francesca Galuppi nel ruolo di libero. L’avvio di gara è tutto di marca calabrese: la Tonno Callipo impone fin da subito il proprio ritmo con un parziale di 11-1 che indirizza il set. Nonostante il time-out chiamato da coach Matera, le padrone di casa continuano a spingere con efficacia in attacco, trovando punti importanti, grazie all’opposta Botarelli che mette a segno 14 punti, e chiudono il primo set sul 25-9. Nel secondo parziale la Pallavolo Cerignola prova a reagire. Le fucsia restano in scia grazie agli attacchi di Pomili e Moneta, riuscendo a mettere pressione alla capolista fino al 23-21, momento in cui arriva anche il time-out della panchina calabrese. Nel finale, però, un errore in battuta consegna il set point alle padrone di casa, che chiudono 25-21.

Il terzo set vede ancora la Tonno Callipo mantenere il controllo del gioco. Le fucsia pagano qualche errore di troppo in ricezione, nonostante i buoni interventi a muro di Cianciotta. Tra le fila delle padrone di casa si distingue la centrale Benedetta Rizzo, con 10 punti a referto, protagonista di una prestazione solida e incisiva al centro. Il set si chiude sul 25-17, sancendo il definitivo 3-0. Per la Pallavolo Cerignola è ora tempo di concentrarsi sul prossimo impegno: sabato 28 marzo le fucsia torneranno in campo al PalaDileo per affrontare Assitec Sant’Elia in una sfida fondamentale in chiave salvezza.