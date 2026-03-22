Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportPallavolo Cerignola di nuovo sconfitta: la capolista Vibo Valentia prevale 3-0

    Pallavolo Cerignola di nuovo sconfitta: la capolista Vibo Valentia prevale 3-0

    In una formazione d'emergenza, le fucsia nulla possono al cospetto della corazzata calabrese

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Trasferta difficile per la Pallavolo Cerignola, che cade sul campo della capolista Tonno Callipo Vibo Valentia con il punteggio di 3-0. Coach Annagrazia Matera è costretta a ridisegnare il sestetto a causa delle assenze, schierando una formazione d’emergenza: Federica Demusso in diagonale con Serena Moneta, Romina Courroux in cabina di regia con Sonia Caruso, al centro Angelica Cianciotta e Alessia Pomili, con Francesca Galuppi nel ruolo di libero. L’avvio di gara è tutto di marca calabrese: la Tonno Callipo impone fin da subito il proprio ritmo con un parziale di 11-1 che indirizza il set. Nonostante il time-out chiamato da coach Matera, le padrone di casa continuano a spingere con efficacia in attacco, trovando punti importanti, grazie all’opposta Botarelli che mette a segno 14 punti, e chiudono il primo set sul 25-9. Nel secondo parziale la Pallavolo Cerignola prova a reagire. Le fucsia restano in scia grazie agli attacchi di Pomili e Moneta, riuscendo a mettere pressione alla capolista fino al 23-21, momento in cui arriva anche il time-out della panchina calabrese. Nel finale, però, un errore in battuta consegna il set point alle padrone di casa, che chiudono 25-21.

    Il terzo set vede ancora la Tonno Callipo mantenere il controllo del gioco. Le fucsia pagano qualche errore di troppo in ricezione, nonostante i buoni interventi a muro di Cianciotta. Tra le fila delle padrone di casa si distingue la centrale Benedetta Rizzo, con 10 punti a referto, protagonista di una prestazione solida e incisiva al centro. Il set si chiude sul 25-17, sancendo il definitivo 3-0. Per la Pallavolo Cerignola è ora tempo di concentrarsi sul prossimo impegno: sabato 28 marzo le fucsia torneranno in campo al PalaDileo per affrontare Assitec Sant’Elia in una sfida fondamentale in chiave salvezza.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Calcio

    Massimizzare il doppio turno interno: il Cerignola ospita il Giugliano

    Di nuovo impegnato fra le mura amiche l'Audace Cerignola, nella 33^ giornata del girone...
    Evidenza

    Prezzi di gasolio, concimi, fertilizzanti: CIA Puglia presenta esposto alla Finanza

    CIA Agricoltori Italiani di Puglia, al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza...
    Italia

    Il fascino delle combinazioni: perché il cervello umano ama i numeri

    I numeri accompagnano la vita quotidiana molto più di quanto spesso si immagini. Dall’orario...
    Sport

    Pallavolo Cerignola in casa di Vibo Valentia, Flv contro il fanalino di coda Pescara

    I campionati di serie B femminile di Volley giungono al turno numero 20: per...
    Cultura

    “I casi sono due”: nuovo successo per la prima a Cerignola de ‘I napoletani per caso’

    La loro missione è sorprendere, sempre. ‘I napoletani per caso’, storica compagnia filodrammatica locale,...
    Cultura

    “Il berretto a sonagli” di Pirandello al Roma Teatro di Cerignola con Enrico Guarneri

    Il grande teatro di Luigi Pirandello arriva al Roma Teatro di Cerignola. Domenica 22...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Calcio

    Massimizzare il doppio turno interno: il Cerignola ospita il Giugliano

    Di nuovo impegnato fra le mura amiche l'Audace Cerignola, nella 33^ giornata del girone...
    Evidenza

    Prezzi di gasolio, concimi, fertilizzanti: CIA Puglia presenta esposto alla Finanza

    CIA Agricoltori Italiani di Puglia, al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza...
    Italia

    Il fascino delle combinazioni: perché il cervello umano ama i numeri

    I numeri accompagnano la vita quotidiana molto più di quanto spesso si immagini. Dall’orario...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)