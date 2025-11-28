Pallavolo Cerignola ed Flv a caccia di punti nelle sfide contro le penultime

Giornata numero otto dei campionati di serie B di Volley femminile, ai quali partecipano le nostre due formazioni: entrambe in campo domani, una in trasferta e l’altra in casa. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola farà visita all’Assitec Volleyball Sant’Elia (ore 17.30). Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso hanno ceduto al pala “Dileo” alla corazzata e una delle due capolista Tonno Callipo Vibo Valentia, chiudendo questo segmento assai duro di calendario, avendo affrontato di seguito tre compagini assolutamente di livello. Il viaggio laziale può essere un punto di ripartenza, per tornare a muovere la classifica e consolidare l’attuale posizione nella parte mediana. Il team frusinate (neopromosso in terza serie) è penultimo con 3 punti ed un bilancio di una sola affermazione e sei sconfitte: il tecnico Gino Russo ha a disposizione un organico dall’età media non molto elevata ma tuttavia interessante, le giocatrici più esperte sono la centrale Labianca, il posto 4 D’Arco e il libero Gouchon. Le fucsia vanno alla ricerca del riscatto, nella consapevolezza serva una prestazione impeccabile, in cui mettere in campo esperienza e solidità nelle corde di Torre e compagne.

Gara sul parquet amico invece nel girone I di serie B2 per la Flv, che riceverà l’Academy Volley Fiamma Torrese (ore 18) al pala “Tatarella”. Il sestetto di Cosimo Dilucia nel precedente turno si è sbloccato anche in trasferta, prevalendo sulla Sirdeco Pescara e conseguendo il secondo successo consecutivo. Le ofantine tendono alla continuità di risultati per stabilizzare il posto in graduatoria, nell’ottica di una salvezza tranquilla, obiettivo primario della stagione. Di fronte le campane penultime a quota 4 punti (una vittoria e sei sconfitte), ma capaci di costringere al tie break la scorsa settimana Arabona, una delle migliori squadre del raggruppamento. Coach Adelaide Salerno può contare su alcune individualità importanti, come la banda Prisco, la centrale Passante e l’opposto polacco Rojecka. L’impegno non va sottovalutato, le rossogialloblù devono profondere energia e concentrazione per incamerare altre lunghezze, contando sulla spinta del proprio pubblico: ogni match fa storia a sé e dunque la Flv deve badare alla sostanza, non commettendo l’errore di giocare con sufficienza.