Pallavolo Cerignola ed Flv entrambe in casa nella penultima della regular season

Penultima giornata nella regular season dei tornei che vedono impegnati le nostre formazioni di volley femminile: questo turno e il prossimo si giocheranno al sabato e con tutte le gare in contemporanea, allo scopo di favorire la regolarità delle competizioni. Nel girone I di serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola ospita al pala “Dileo” (ore 18) il Cus L’Aquila, in un incontro sulla carta assai abbordabile. Le ragazze di Annagrazia Matera, nella serata del 25 aprile, hanno travolto 3-0 il Castellaneta nello scontro diretto per i playoff, vittoria arrivata attraverso una prestazione dai toni eccellenti dal primo all’ultimo scambio, lasciando davvero le briciole alle avversarie. Con un successo sulle abruzzesi, le fucsia sarebbero certe non solo della qualificazione ai playoff, ma anche della seconda piazza in classifica, fattore non trascurabile su cui poter contare nella fase promozione. L’Aquila non rappresenta un ostacolo insormontabile, perché fanalino di coda del raggruppamento con 11 punti ed un bilancio di tre vittorie e ventuno sconfitte. La Pallavolo Cerignola vuole indubbiamente salutare per il momento il proprio pubblico con un’altra affermazione, festeggiando il traguardo raggiunto con merito e che ci si era posti all’inizio della stagione, avendo allestito un organico di spessore e ulteriormente irrobustito con gli interventi sul mercato invernale.

Nel girone A di serie C invece, al pala “Tatarella” (ore 18.30), la Flv attende la Primadonna Bari. Il sestetto allenato da Cosimo Dilucia domenica scorsa ha sconfitto in esterna il Volley Barletta, affermazione comoda e che ha visto la partecipazione di tutte le giocatrici in rosa. Il terzo posto è ad una sola lunghezza di distanza, con una serie di incastri favorevoli la missione di salire un altro gradino in graduatoria è possibile: innanzitutto però è necessario compiere il proprio dovere, ottenendo il massimo dagli impegni restanti. Con il decimo posto attuale e 20 punti in cascina (sei vittorie e diciotto sconfitte), la compagine barese dovrà conquistarsi la permanenza ai playout, ma arriverà sul Tavoliere cercando di aumentare il bottino generale. Ora guidate in panchina da Mazzotta (terzo tecnico stagionale), le biancorosse hanno nell’opposto Panza, nella regista Lapenna e nella laterale Colonna alcune delle giocatrici più significative. Rossogialloblù determinate a coltivare la speranza di una migliore postazione nei playoff e che quindi non possono fallire l’appuntamento: servirà un approccio subito efficace e determinato, facendo rispettare il fattore campo e una qualità superiore alle avversarie.