Pallavolo Cerignola ed Flv pronte al debutto nei campionati di serie B

Scattano nel weekend i campionati di serie B femminile di volley, ai quali partecipano le due nostre formazioni Pallavolo Cerignola ed Flv, entrambe impegnate in trasferta in questo turno inaugurale. Ad aprire le danze sarà la Tenute Manduano nel girone D della B1, di scena domani (nell’insolito orario delle 21) a Città di Castello contro la Femac Trestina. Alla prima assoluta in terza serie nazionale, la società fucsia si presenta con un organico pressoché rivoluzionato rispetto alla passata stagione, avendo mantenuto solo la laterale Moneta e il secondo libero Raffaele. Dal mercato, alla corte di coach Annagrazia Matera sono arrivate sia giocatrici esperte della categoria, sia giovani promettenti: Corroux, Pomili, Galuppi, Mureddu, la finlandese Hujanen e l’ultima arrivata Cianciotta. La Pallavolo Cerignola si propone di disputare un torneo ambizioso, con l’intenzione di segnalarsi come matricola fra le migliori e mina vagante della competizione. Anche la formazione umbra è neopromossa, avendo conquistato il salto di categoria ai playoff: in panchina c’è Paolo Collavini, fra le giocatrici più rappresentative la centrale Mearini, la laterale lettone Morozova e il libero Ciancio, oltre ad aver allestito un gruppo improntato alla linea verde.

Domenica toccherà alla Flv, di scena in casa della Faam Matese (ore 18): il sestetto del confermato tecnico Cosimo Dilucia è tornato nel girone I di serie B2 dopo solo un anno di assenza. Mantenuta una solida ossatura, con le permanenze di Piarulli, Martinelli, Puro, Mansi, Di Schiena, Rivarola, Valecce, il tasso tecnico è stato irrobustito con gli ingaggi di Giometti, Trinca, Iacca e Fanelli. Una rosa competitiva e ben dotata, anche se proprio per lo status di neopromossa, il sodalizio ofantino mette nel mirino una comoda salvezza come obiettivo principale e fondante. L’avversario campano è al terzo anno di B2 e nelle due stagioni precedenti ha sempre partecipato ai playoff promozione: coach Scappaticcio ha a disposizione elementi di sicura esperienza come le centrali Pagliaroli, Murri (ex Pallavolo Cerignola) e l’opposto Raquel Ascensao (lei invece sul Tavoliere con l’allora Libera Virtus), unite a giovani interessanti come la palleggiatrice Vendramini e le attaccanti Jotov e Puca. Subito un cliente ostico per le rossogialloblù, chiamate a dover esibire una gran prestazione per venir via con dei punti dal viaggio casertano.