Pallavolo Cerignola in casa di Vibo Valentia, Flv contro il fanalino di coda Pescara

I campionati di serie B femminile di Volley giungono al turno numero 20: per le due formazioni cerignolane in calendario domani un impegno in trasferta ed uno in casa. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola renderà visita alla Tonno Callipo Vibo Valentia (ore 18). Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso hanno lasciato l’intera posta in palio a Modica al pala “Dileo”, riportando la quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite. A due punti dalla zona retrocessione, le fucsia dovranno porre le basi per la permanenza nei fondamentali e prossimi due confronti diretti, in ragione anche della complessità della missione in terra calabrese. Vibo Valentia è attualmente in seconda piazza (Oplonti ha anticipato a ieri il suo impegno) con 51 punti ed un bilancio di diciassette affermazioni e appena due sconfitte. Dopo una prima parte di stagione a ritmi vertiginosi, la Tonno Callipo ha leggermente rallentato, restando comunque ai vertici della graduatoria e conquistando le finali di coppa Italia: il team allenato da Stefano Saja ha a disposizione una rosa altamente competitiva, in cui si segnalano fra le altre la laterale Valentina Pomili (sorella di Alessia, in maglia ofantina), l’opposto Botarelli e la regista Scacchetti. Giallorosse determinate a ripartire dopo lo stop al tie break di Pomezia, oltre che a riprendersi il primato: da parte sua, la Pallavolo Cerignola cercherà di impensierire le forti rivali, provando a ribaltare un esito sulla carta fortemente indirizzato.

Nel girone I di serie B2, la Flv ospita la Sirdeco Volley Pescara al pala “Tatarella” (ore 18), prima opportunità per rendere effettiva la salvezza, al ritorno sul palcoscenico nazionale. Il sestetto di Cosimo Dilucia nel precedente turno ha prevalso al quinto set in quel di Bari, ottenendo il terzo successo consecutivo e issandosi al sesto posto in classifica. Il match contro le abruzzesi sembra essere più che abbordabile, ma nello sport nulla è scontato: rossogialloblù chiamate dunque alla massima concentrazione possibile, al fine di centrare con ampio anticipo l’obiettivo fissato ad inizio torneo. Pescara con appena 4 punti è ultima (una sola vittoria e diciotto ko): nonostante le modifiche nell’organico – come l’arrivo della laterale Vermiglio – la tendenza non si è invertita, relegando la Sirdeco a chiudere il raggruppamento. La palleggiatrice Di Norscia e il posto 4 De Berardinis ulteriori giocatrici insidiose, per un avversario che arriverà sul Tavoliere giocando giustamente la sua partita e senza particolari pressioni. Davanti al proprio pubblico invece, la Flv ha la ghiotta occasione per continuare la serie utile e rendere il segmento conclusivo del campionato orientato a mantenersi nei quartieri medio-alti.