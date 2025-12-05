Pallavolo Cerignola in cerca di riscatto, trasferta abruzzese per la Flv

Contattaci al 3286684015
    In B1, le fucsia attendono Jesi. Sfida in casa di Arabona secondo in classifica, per le rossogialloblù in B2

    Emanuele Parlati
    Ancora un sabato in campo per entrambe le nostre formazioni di volley femminile, impegnate nei rispettivi campionati di serie B, giunti al nono turno: una giocherà in casa, l’altra in trasferta. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola ospita al pala “Dileo” la Pieralisi Volley Jesi (ore 18). Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso hanno perso 3-1 nel match esterno con l’Assitec Sant’Elia, riportando la quarta sconfitta consecutiva: qualche rammarico per un quarto set ceduto ai vantaggi che, se non altro, avrebbe almeno consentito di tornare a muovere il proprio totalizzatore. Le fucsia cercano un doveroso riscatto, anche perché un ulteriore passo falso determinerebbe ancor più lo scivolamento nella zona rossa della classifica. Il team marchigiano è ultimo con appena 2 punti (una sola vittoria, otto stop) e nel precedente appuntamento in campo avverso ha ottenuto il successo al tie break a Pomezia. Jesi, al sesto anno consecutivo in terza serie e allenata da Luciano Sabbatini, ha allestito un organico composto interamente da ‘millennials’: fra le giocatrici più di spicco, la laterale Paolucci, la centrale Canuti e l’opposta Malatesta. Una Pallavolo Cerignola che non può sbagliare partita e approccio, per ritrovare una affermazione che manca dal 1° novembre, quando Galuppi e compagne espugnarono Teramo.

    Nel girone I di serie B2, nuovo viaggio in Abruzzo per la Flv, attesa dall’Innova Arabona a Manoppello Scalo (ore 17.30). Il sestetto di Cosimo Dilucia ha battuto quasi una settimana fa fra le mura amiche l’Academy Volley Fiamma Torrese, centrando la terza gioia consecutiva. Ora arriva un segmento finale di girone d’andata denso di sfide dall’elevato coefficiente di difficoltà per le rossogialloblù, comunque al momento decisamente in linea con gli obiettivi stagionali, ossia una salvezza tranquilla dati i galloni di neopromossa. Arabona occupa la seconda posizione con 18 punti ed un bilancio di sei vittorie e due sconfitte, l’ultima nello scorso turno al quinto set a Salerno. La squadra guidata da Ilaria Cesarone è certamente fra le più attrezzate e meglio assortite del raggruppamento, malgrado un età media non molto elevata: fra le individualità più rappresentative, la regista Di Diego, la centrale Marku, il libero Marcucci e la banda D’Orazio. Un confronto difficile per una Flv che vuole misurare il livello dei suoi progressi, in una gara che si preannuncia tosta per le qualità in difesa e ricostruzione delle teatine, le quali vorranno dare il massimo davanti al proprio pubblico.

