Pallavolo Cerignola in finale playoff per la B1, battuta anche al ritorno l’Alus Mascalucia

La Pallavolo Cerignola conquista con pieno merito un posto nella finalissima dei playoff per la Serie B1. Dopo il 3-0 dell’andata in Sicilia, le fucsia chiudono i conti davanti al proprio pubblico con un netto 3-1 sull’Alus Volley, trascinate da un PalaDileo infuocato e da una prestazione collettiva di alto livello. Una stagione che sta regalando emozioni crescenti e ora un sogno da inseguire fino in fondo: la promozione in B1 è a un passo. L’ultimo ostacolo sarà la vincente tra Caserta e Catania, che si sfideranno nella semifinale dell’altro lato del tabellone. La Pallavolo Cerignola giocherà la gara d’andata in trasferta sabato 24 maggio, mentre la gara di ritorno si disputerà al PalaDileo sabato 31 maggio, grazie al miglior piazzamento nel ranking nazionale di Serie B2: le fucsia sono infatti la migliore seconda classificata tra i gironi I ed L.

A margine della storica qualificazione, il Presidente, Matteo Russo ha voluto rivolgere un messaggio accorato alla città e a tutti i tifosi: “Sono orgoglioso di questa squadra, di queste atlete e di tutto il gruppo che lavora ogni giorno con passione e sacrificio. Essere in finale è una grande occasione, non solo per la Pallavolo Cerignola, ma per tutta la città. Il 31 maggio ci giochiamo qualcosa di importante e mi auguro di vedere il PalaDiLeo pieno, pronto a sostenere queste ragazze e a portare in alto il nome di Cerignola”. Il conto alla rovescia è partito. Il sogno continua. Tutti uniti per scrivere una nuova, straordinaria pagina della storia fucsia.