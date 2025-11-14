Pallavolo Cerignola in Sicilia contro Modica, Flv riceve Bari fra serie B1 e B2

Ancora un sabato in campo per le nostre due formazioni di volley femminile, impegnate nei rispettivi campionati, una in trasferta e l’altra in casa. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola si recherà in Sicilia, nel match esterno contro l’Epas Agocap Pvt Modica (ore 18). Le ragazze di Annagrazia Matera nel precedente turno sono state battute 1-3 dalla Star Volley Bisceglie: Galuppi e compagne che hanno giocato testa a testa con le adriatiche nei primi tre set, per poi calare abbastanza alla distanza. Seconda partita di un trittico dall’elevato coefficiente di difficoltà per le ofantine, che dovranno fronteggiare anche l’ambiente caloroso e appassionato della struttura siciliana. Modica con 12 punti in classifica (quattro vittorie ed una sconfitta) è dietro alla coppia di battistrada Vibo Valentia e Oplonti, la scorsa settimana ha prevalso nel domicilio del Volleyrò Casal de’ Pazzi. Il team isolano, allenato da Luca D’Amico, vede nella palleggiatrice Brioli, nella laterale Meniconi, nella centrale Carnazzo e nel libero Ferrantello le giocatrici più esperte, con diverse giovani interessanti nel resto del roster. Una Pallavolo Cerignola che proverà con tenacia e spirito combattivo a portare via dei punti dal probante match, tenuta difensiva e massima concentrazione saranno le peculiarità da impiegare.

Appuntamento casalingo invece per la Flv nel girone I di serie B2, contro il Just British Volley Project Bari (ore 18). Il sestetto guidato da Cosimo Dilucia sabato scorso è stato rimontato e battuto al tie break a Monteroni, vanificando un doppio vantaggio maturato nei parziali d’apertura. La formazione rossogialloblù è ancora alla ricerca di una continuità più marcata, perché le potenzialità ci sono ed è innegabile, tuttavia c’è bisogno di maggiore concretezza e gestione nel corso delle sfide. L’avversario barese ha collezionato 9 punti finora (tre successi, due ko) ed è reduce dallo stop inflitto da Arabona la passata settimana. L’organico a disposizione di coach Alessandro Girgenti ha mantenuto una certa ossatura rispetto al campionato di C, confermando la regista Castiello, le centrali Gismondo e Trentadue, l’opposto Parisi. Fra le novità invece, le bande Konovalova e Castellano, con il libero Cofano. In un nuovo confronto con una corregionale, la Flv è chiamata al riscatto dopo una settimana in cui si sono analizzati gli aspetti sui quali si può indubbiamente migliorare: la gara sarà senza dubbio vibrante e intensa, il pubblico del pala “Tatarella” dovrà fare la sua parte alla ricerca di un risultato positivo.