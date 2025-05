Pallavolo Cerignola, la B1 ad un passo: domani la finale di ritorno al pala “Dileo”

Un altro weekend di assoluta passione attende le nostre due formazioni di volley femminile, impegnate entrambe in casa. Domani, nel ritorno della finale playoff di serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola potrebbe festeggiare la promozione in B1, facendo il paio con l’allora Libera Virtus che raggiunse tale traguardo nel 2017. La terza serie nazionale è ad un passo per le ragazze di Annagrazia Matera, che sabato scorso nel match di andata si sono imposte 1-3 in casa della Volley Valley Tremestieri Etneo. In un pala “Dileo” stracolmo (primo servizio alle 18), alle fucsia basterebbe conquistare due set per celebrare il salto di categoria. Così il vicepresidente della Pallavolo Cerignola, Pierluigi Lapollo, alla vigilia: «Adesso o si scrive la storia o saremo rinviati a giudizio dalla stessa. Dopo un percorso in salita, in rincorsa, vista la nostra posizione a fine girone d’andata…ci siamo meritati questa possibilità. Siamo carichi, ci dicono alcuni supporters che saranno in tribuna già 90 minuti prima del match. Comprendo l’attesa per questo momento storico. Stateci vicino, questa squadra se lo merita e se lo meritano le persone che lavorano dietro le quinte. So che le ragazze daranno tutto per regalarci un sogno che si chiama B1». Mandwinery pronta a coronare un sogno arrivato attraverso la qualità delle sue giocatrici, al lavoro del suo tecnico subentrato in corsa, riuscendo a risollevarsi dai (pochi) momenti negativi incontrati lungo il cammino.

Scende in campo domenica invece al pala “Tatarella” (ore 18.30, nell’andata della 4^ fase playoff promozione) la Flv, opposta alla Gioiella Volley Academy. Il sestetto di Cosimo Dilucia ha superato il turno precedente, nonostante l’ininfluente sconfitta al tie break per mano dell’Aurora Volley Brindisi. L’incontro è stato duro e combattuto, la capacità di reazione e la compattezza delle rossogialloblù sono state le chiavi per agguantare i due set utili alla qualificazione. La formazione murgiana ha chiuso al terzo posto la regular season nel girone B, ottenendo 64 punti ed un bilancio di ventidue vittorie e quattro sconfitte. Mercoledì sera, Gioia ha fatto suo il golden set eliminando l’Asem Bari, mentre in precedenza aveva avuto ragione della Zest Terlizzi. Organico ben miscelato quello delle baresi allenate da De Robertis, che vede fra le giocatrici principali le attaccanti Kohler, Masiello e Pavone, la centrale Kabunda e il libero Schena. Ancora una volta un doppio confronto ostico, per una Flv che bada soltanto all’impegno in arrivo, senza guardare troppo oltre e con l’obiettivo di esprimere il proprio gioco servendosi anche di grinta e voglia di lasciare tutto in campo. L’apporto del pubblico amico potrebbe essere fondamentale per partire al meglio, in attesa della gara di ritorno.