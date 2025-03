Pallavolo Cerignola-Matese è sfida diretta per i playoff, la Flv a Bari contro il Don Milani

I campionati di volley che vedono impegnate le nostre formazioni femminili sono entrati nell’ultimo terzo di regular season: saranno entrambe in campo domani, nel quadro della 20^ giornata. L’incontro di cartello è senza dubbio quello del pala “Dileo”, con la Mandwinery Pallavolo Cerignola ad ospitare (ore 18) la Faam Matese in un confronto diretto per i playoff, nel girone I di serie B2. Le ragazze di Annagrazia Matera nel precedente turno hanno espugnato Monopoli, rifilando alle adriatiche un pesante 1-3, conservando la preziosissima seconda posizione a 45 punti e vincendo la resistenza di un’avversaria che proveniva da un momento piuttosto positivo. Il team campano insegue (a braccetto con Castellaneta) ad una sola lunghezza di distacco e si presenterà sul Tavoliere sulla scia di tre affermazioni consecutive. Guidate in panchina da coach Scappaticcio, le casertane dispongono di atlete valide e importanti per la categoria, quali: l’alzatrice Del Vaglio, il posto 4 Alikaj, le centrali Petta e Pagliaroli, il libero Moretti. Da gennaio inoltre, a rinforzare l’organico è arrivata l’ex Flv Alice Casa, banda classe 2002. Per le fucsia un appuntamento cruciale in ottica stagionale, bisogna fare risultato per tenere a distanze le rivali e soprattutto invertire il segno meno nelle sfide con le compagini più attrezzate, dato che nei quattro incroci sinora disputati, sono arrivate altrettante sconfitte. Il calore e il sostegno incessante del pubblico amico può fornire una grande mano, in una partita sicuramente combattuta e che regalerà emozioni da una parte e dall’altra.

Nuova trasferta a Bari invece nel girone A di serie C per la Flv, ospite dal Don Milani Volley (ore 18.30). Il sestetto di Cosimo Dilucia domenica scorsa ha sconfitto 3-0 la Lavinia Group Volley Trani, infilando la decima vittoria consecutiva nel torneo (undici aggiungendo quella in coppa Puglia): altra prova di grandissimo spessore da parte di Piarulli e compagne, domate le biancazzurre in lotta per un posto per i playoff. La quarta piazza sempre più consolidata, al contempo però pian piano le ofantine continuano a rosicchiare qualcosa su chi precede: nonostante questo, la missione resta identica, pensare gara dopo gara e soltanto alla fine tirare le somme, senza puntare ad obiettivi specifici. Squadra giovane ma potenzialmente molto insidiosa il Don Milani, specialmente fra le mura amiche: decime in classifica con 19 punti ed un bilancio di sei successi e tredici sconfitte, le baresi di Nocera hanno nelle attaccanti Sgaramella e Aiuola i terminali principali. Le rossogialloblù non devono alimentare l’entusiasmo di un gruppo così orientato alla linea verde e dunque capace di esaltarsi se acquisisce il giusto ritmo: esperienza e gestione nella Flv non mancano, nella consapevolezza che si tratti di una nuova tappa importante verso il prosieguo.