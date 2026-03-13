Pallavolo Cerignola riceve Modica, derby a Bari per la Flv

Nuovo sabato in campo per entrambe le nostre formazioni impegnate nei tornei di serie B femminile di Volley: nella 19^ giornata, una sarà di scena in casa, l’altra in trasferta. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola riceve l’Epas Agocap Pvt Modica (ore 18), in un altro crocevia delicato in chiave salvezza. Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso hanno perso 3-0 in quel di Giovinazzo contro la Star Volley Bisceglie, in un match nel quale la quarta forza del campionato si è dimostrata ampiamente superiore. La salvezza in questa terza serie va conquistata settimana dopo settimana, di capitale importanza sfruttare i turni casalinghi per cercare di mettere distanze con le altre concorrenti, in vista di alcuni scontri diretti futuri. La formazione siciliana occupa la settima posizione con 24 punti ed un bilancio di otto vittorie e dieci sconfitte: non è una fase esattamente propizia per la rosa allenata da D’Amico, reduce da una sola affermazione nelle ultime sei uscite. Le rossoblù hanno un buon margine al momento sulla zona rossa, ma l’intenzione è mettersi al riparo da eventuali rimonte altrui: fra le individualità più importanti la laterale Cabassa, la centrale Carnazzo ed il libero Ferrantello. L’energia del “Dileo” carburante essenziale per le fucsia, chiamate a fare punti assolutamente, per restare in linea di galleggiamento.

Secondo derby regionale consecutivo nel girone I di B2 per la Flv, ospite della Just British Volley Project Bari (ore 18.30). Il sestetto di Cosimo Dilucia nel precedente turno ha travolto al pala “Tatarella” il Monteroni, toccando quota 31 e impossessandosi della settima piazza in classifica. L’obiettivo di una tranquilla permanenza in quarta serie è sempre più vicino, le ofantine non hanno intenzione di togliere il piede dall’acceleratore per affrontare la fase finale della stagione in maniera più spensierata e con il proposito di togliersi altre soddisfazioni. Il match non sarà privo di insidie, perché il team barese è undicesimo con 19 punti (sei vittorie, dodici sconfitte lo score complessivo) e alla ricerca anch’esso di punti salvezza, per prendere ulteriore margine sul terzultimo posto. L’organico a disposizione di Girgenti ha visto gli arrivi in corso d’opera della palleggiatrice Gagliardi e della centrale Romano: i pericoli principali possono provenire dalle attaccanti Castellano e Konovalova, mentre il libero Cofano assicura esperienza alla seconda linea. Un test di maturità per le rossogialloblù, che devono dimostrare di non essere appagate dal traguardo ormai prossimo.