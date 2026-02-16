Pallavolo Cerignola sabato ko a Roma: il Volleyrò si è imposto 3-0

Trasferta amara per la Pallavolo Cerignola, che esce sconfitta dal campo di Volleyrò con il punteggio di 3-0, al termine di una gara che ha visto le padrone di casa imporre ritmo e qualità soprattutto nei momenti chiave del match. Coach Annagrazia Matera, ancora alle prese con l’assenza forzata di Viola Torre, conferma il sestetto ormai rodato: Alessia Pomili in diagonale con Romina Courroux in cabina di regia, Sonia Caruso e il capitano Serena Moneta in banda, Noemi Papagno e Angelica Cianciotta al centro, con Francesca Galuppi nel ruolo di libero. L’avvio di gara è favorevole alle padrone di casa, che spingono subito al servizio portandosi sull’8-3, grazie a una serie di battute efficaci che frutteranno complessivamente 5 ace. Le Fucsia provano a rientrare nel parziale, accorciando sul 16-13, ma Volleyrò mantiene il controllo e chiude il set 25-17.

Nel secondo parziale l’equilibrio regge fino all’8-7, poi sale in cattedra Sonia Caruso, protagonista di un ottimo turno in battuta con 3 ace che ribaltano l’inerzia e portano Cerignola avanti 13-16. Sul 17 pari, però, è Viti a colpire con continuità, mettendo in difficoltà la difesa Fucsia e lanciando Volleyrò sul 21-17, fino al 25-21 finale. Il terzo set vede una netta accelerazione delle padrone di casa: Volleyrò scappa subito sul 16-6, trascinata ancora da una Viti in grande serata, che chiuderà come top scorer dell’incontro. Cerignola fatica a reagire e il match si chiude sul 25-12. Uno stop esterno pesante per le Fucsia, che arrivavano a Roma dopo la convincente vittoria casalinga contro Trestina. Ora testa subito al prossimo impegno: sabato al PalaDiLeo arriva Pomezia, in un delicato scontro diretto in chiave salvezza, dove servirà compattezza, carattere e il sostegno del pubblico fucsia.