Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportPallavolo Cerignola sabato ko a Roma: il Volleyrò si è imposto 3-0

    Pallavolo Cerignola sabato ko a Roma: il Volleyrò si è imposto 3-0

    Pesante stop esterno per le fucsia, ora attese sabato dallo scontro diretto in chiave salvezza contro Pomezia

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Trasferta amara per la Pallavolo Cerignola, che esce sconfitta dal campo di Volleyrò con il punteggio di 3-0, al termine di una gara che ha visto le padrone di casa imporre ritmo e qualità soprattutto nei momenti chiave del match. Coach Annagrazia Matera, ancora alle prese con l’assenza forzata di Viola Torre, conferma il sestetto ormai rodato: Alessia Pomili in diagonale con Romina Courroux in cabina di regia, Sonia Caruso e il capitano Serena Moneta in banda, Noemi Papagno e Angelica Cianciotta al centro, con Francesca Galuppi nel ruolo di libero. L’avvio di gara è favorevole alle padrone di casa, che spingono subito al servizio portandosi sull’8-3, grazie a una serie di battute efficaci che frutteranno complessivamente 5 ace. Le Fucsia provano a rientrare nel parziale, accorciando sul 16-13, ma Volleyrò mantiene il controllo e chiude il set 25-17.

    Nel secondo parziale l’equilibrio regge fino all’8-7, poi sale in cattedra Sonia Caruso, protagonista di un ottimo turno in battuta con 3 ace che ribaltano l’inerzia e portano Cerignola avanti 13-16. Sul 17 pari, però, è Viti a colpire con continuità, mettendo in difficoltà la difesa Fucsia e lanciando Volleyrò sul 21-17, fino al 25-21 finale. Il terzo set vede una netta accelerazione delle padrone di casa: Volleyrò scappa subito sul 16-6, trascinata ancora da una Viti in grande serata, che chiuderà come top scorer dell’incontro. Cerignola fatica a reagire e il match si chiude sul 25-12. Uno stop esterno pesante per le Fucsia, che arrivavano a Roma dopo la convincente vittoria casalinga contro Trestina. Ora testa subito al prossimo impegno: sabato al PalaDiLeo arriva Pomezia, in un delicato scontro diretto in chiave salvezza, dove servirà compattezza, carattere e il sostegno del pubblico fucsia.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    L’amore e il connubio con il cibo: l’iniziativa del Rotary per supportare un progetto in India

    Il Rotary Club Cerignola e Reali Siti ha dedicato una intensa e partecipata serata...
    Sport

    Vince a Napoli la Flv Cerignola, 1-3 di grande sostanza al Volley World

    Torna a vincere anche in trasferta la Flv Cerignola, che nella 15^ giornata del...
    Attualità

    Gerardo Biancofiore definitivamente assolto dall’accusa di corruzione

    «Dopo circa 10 anni si chiude definitivamente la vicenda penale che portò all’arresto del...
    Calcio

    Un generoso Audace Cerignola si ferma a Cosenza, primo stop nel 2026

    Passivo troppo pesante per l'Audace Cerignola al "San Vito-Marulla", il Cosenza si impone 3-0...
    Calcio

    Per l’Audace Cerignola un’altra blasonata, trasferta contro il Cosenza quarto

    Il trio di gare in otto giorni si chiude per il Cerignola con la...
    Provincia

    “Workup”: più di 3700 posizioni aperte nei centri impiego di Bari, Bat, Foggia oltre che in Italia ed Europa

    La Puglia Nord terra d’elezione per gli sbocchi occupazionali nel turismo e nella ristorazione....

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    L’amore e il connubio con il cibo: l’iniziativa del Rotary per supportare un progetto in India

    Il Rotary Club Cerignola e Reali Siti ha dedicato una intensa e partecipata serata...
    Sport

    Vince a Napoli la Flv Cerignola, 1-3 di grande sostanza al Volley World

    Torna a vincere anche in trasferta la Flv Cerignola, che nella 15^ giornata del...
    Attualità

    Gerardo Biancofiore definitivamente assolto dall’accusa di corruzione

    «Dopo circa 10 anni si chiude definitivamente la vicenda penale che portò all’arresto del...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)