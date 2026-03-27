Pallavolo Cerignola-Sant’Elia è autentico spareggio salvezza, la Flv a Torre Annunziata

I campionati di serie B femminile di Volley che vedono impegnate le nostre due formazioni sono giunti alla 21^ giornata: una giocherà in casa, l’altra in trasferta, entrambe in campo domani. Nel girone D di serie B1, autentico spareggio salvezza per la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola, che attende l’Assitec Sant’Elia (ore 18). Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso sono state battute dalla capolista Vibo Valentia in trasferta, tornando a mani vuote e di nuovo, pesantemente invischiate nella zona retrocessione. Una formazione di emergenza ha affrontato le calabresi, la società in vista del cruciale appuntamento ha invitato i tifosi a gremire il pala “Dileo”, portando a soli due euro il prezzo dei biglietti di accesso. Il team laziale ha solo una lunghezza in più in classifica (20 punti contro 19) ed è riuscito nelle ultime settimane ad invertire la rotta, collezionando diversi risultati positivi: nel precedente turno però è arrivata una sconfitta interna al tie break per mano di Trestina. Allenate da Gino Russo, le ciociare hanno riassestato gli equilibri anche grazie agli innesti operati sul mercato, con gli arrivi dell’alzatrice Trevisiol e della laterale Ndoye, assicurando esperienza ad una rosa improntata alla linea verde. Fra le altre giocatrici importanti, ci sono la centrale Labianca e l’altro posto 4 D’Arco. Dal canto loro, le fucsia devono tirare fuori ogni singola energia per portare dalla propria parte il match, contando sul proprio pubblico in un confronto quasi da dentro o fuori.

Nel girone I di serie B2, per la Flv trasferta campana contro l’Academy Fiamma Torrese (ore 18). Il sestetto di Cosimo Dilucia, in virtù del 3-0 comodo su Pescara della passata settimana, ha centrato matematicamente l’obiettivo della permanenza in quarta serie. Nelle sei gare che restano da disputare, si potrebbe aprire un mini campionato per le rossogialloblù, le quali proveranno a migliorare l’attuale sesta piazza in classifica. Le oplontine sono penultime a quota 11 (quattro affermazioni e sedici sconfitte il bilancio generale), ma non lesineranno energia e voglia per giocarsi fino in fondo le possibilità di salvezza: a disposizione di coach Salerno individualità insidiose come la banda Prisco e la centrale Passante. Una gara da approcciare senza superficialità, con il dovuto rispetto delle rivali e con l’ambizione di allungare la serie utile di quattro successi consecutivi: le ofantine non dovranno mollare la presa, cercando di impreziosire una annata già di per sè positiva ma che potrebbe riservare ulteriori soddisfazioni.