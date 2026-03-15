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    Pallavolo Cerignola sconfitta in casa: Modica sbanca il pala “Dileo” (1-3)

    Non basta alle fucsia la reazione nel secondo set, nel prossimo turno trasferta in casa della capolista Vibo Valentia

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Si ferma tra le mura amiche la Pallavolo Cerignola: sconfitta per 3-1 da Modica sul parquet del PalaDileo. Nel primo set sono le ospiti a partire con maggiore determinazione. Dopo un avvio equilibrato, il punteggio si porta sul 16-14 per Modica, che allunga poi fino al 21-14 grazie a un ottimo turno in battuta di Marianelli, autrice di tre ace a referto. Le siciliane gestiscono il vantaggio fino alla chiusura del parziale, che termina 25-15. La reazione delle fucsia arriva nel secondo set, trascinate da una brillante Alessia Pomili, che chiuderà il match da top scorer con 21 punti. Modica prova a partire forte portandosi sull’8-7, ma la Pallavolo Cerignola ribalta l’inerzia del set fino all’16-11 grazie a un efficace turno in battuta della stessa Pomili e ai due ace della regista Courroux. Le padrone di casa mantengono il controllo del gioco fino al 25-17 che ristabilisce la parità.

    Nel terzo parziale è nuovamente Modica a prendere in mano il match, guidata da un’ottima prestazione di Barbaro, che metterà a referto 17 punti. Sul 16-13 per le ospiti, coach Annagrazia Matera ferma il gioco per riordinare le idee delle sue ragazze. Le fucsia provano a rientrare accorciando fino al 21-18, ma la formazione siciliana si dimostra più concreta nei momenti decisivi e chiude il set 25-20. Il quarto set è il più combattuto della gara, giocato punto a punto con scambi lunghissimi e grande intensità da entrambe le parti. A guidare l’allungo delle ospiti è Gasparroni, autrice di 18 punti. Nonostante la rimonta delle fucsia dal 11-16 al 21-20, Modica riesce a mantenere la lucidità nei momenti chiave e chiude il set 25-22, conquistando così i tre punti. Per la Pallavolo Cerignola è già tempo di guardare avanti: il prossimo appuntamento vedrà le fucsia impegnate in trasferta contro la capolista Tonno Callipo Vibo Valentia.

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