Pallavolo Cerignola sconfitta pesantemente da Magione nell’ultima d’andata

Serata amara al PalaDileo per la Pallavolo Cerignola, che esce sconfitta per 3-0 dal confronto casalingo contro Magione Volley. Una prestazione negativa, senza appello, con le ospiti che hanno imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute del match. Magione è arrivata a Cerignola con grande determinazione, mettendo subito pressione soprattutto al servizio e riuscendo a mandare in difficoltà la ricezione fucsia. Da lì, la partita si è incanalata sui binari voluti dalle umbre, che hanno dimostrato maggiore lucidità e concretezza in tutti i fondamentali, lasciando poco spazio alla reazione delle padrone di casa.

Al termine dell’incontro è intervenuto il vicepresidente Pierluigi Lapollo, che ha analizzato con franchezza il momento della squadra: «Abbiamo aperto una riflessione all’interno del gruppo. Vogliamo vedere gente che lotta e che tiene al proprio lavoro. Questa maglia ha una storia da difendere. Ci siamo meritati e abbiamo accettato sempre il responso del campo e siamo sicuri che se remeremo tutti verso una direzione anche quest’anno ci toglieremo tante soddisfazioni. Chiedo scusa ai tifosi per la prestazione di ieri, ma la classifica corta e i risultati odierni ci raccontano di un campionato di B1 davvero equilibrato nel quale chiunque può vincere. Approfitteremo di questa pausa per recuperare la migliore forma e per riordinare le idee». Ora per la Pallavolo Cerignola è tempo di fermarsi, riflettere e ripartire nel girone di ritorno, con l’obiettivo di ritrovare identità, intensità e quello spirito di sacrificio che da sempre contraddistingue questi colori. Il campionato resta aperto e la risposta dovrà arrivare dal lavoro quotidiano e dall’unità del gruppo.