Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportPallavolo Cerignola sconfitta pesantemente da Magione nell'ultima d'andata

    Pallavolo Cerignola sconfitta pesantemente da Magione nell’ultima d’andata

    Aperte riflessioni in casa fucsia, la sosta dovrà servire per ritrovare identità e spirito di sacrificio

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Serata amara al PalaDileo per la Pallavolo Cerignola, che esce sconfitta per 3-0 dal confronto casalingo contro Magione Volley. Una prestazione negativa, senza appello, con le ospiti che hanno imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute del match. Magione è arrivata a Cerignola con grande determinazione, mettendo subito pressione soprattutto al servizio e riuscendo a mandare in difficoltà la ricezione fucsia. Da lì, la partita si è incanalata sui binari voluti dalle umbre, che hanno dimostrato maggiore lucidità e concretezza in tutti i fondamentali, lasciando poco spazio alla reazione delle padrone di casa.

    Al termine dell’incontro è intervenuto il vicepresidente Pierluigi Lapollo, che ha analizzato con franchezza il momento della squadra: «Abbiamo aperto una riflessione all’interno del gruppo. Vogliamo vedere gente che lotta e che tiene al proprio lavoro. Questa maglia ha una storia da difendere. Ci siamo meritati e abbiamo accettato sempre il responso del campo e siamo sicuri che se remeremo tutti verso una direzione anche quest’anno ci toglieremo tante soddisfazioni. Chiedo scusa ai tifosi per la prestazione di ieri, ma la classifica corta e i risultati odierni ci raccontano di un campionato di B1 davvero equilibrato nel quale chiunque può vincere. Approfitteremo di questa pausa per recuperare la migliore forma e per riordinare le idee». Ora per la Pallavolo Cerignola è tempo di fermarsi, riflettere e ripartire nel girone di ritorno, con l’obiettivo di ritrovare identità, intensità e quello spirito di sacrificio che da sempre contraddistingue questi colori. Il campionato resta aperto e la risposta dovrà arrivare dal lavoro quotidiano e dall’unità del gruppo.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Cronaca

    Estorsione, arrestati dalla GdF di Cerignola due coniugi a Stornarella

    La Guardia di Finanza di Cerignola, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica...
    Calcio

    Gambale dal dischetto e un prodigioso Iliev per la vittoria del Cerignola a Siracusa

    Seconda vittoria consecutiva per il Cerignola, che sbanca il "De Simone" di Siracusa, costringendo...
    Sport

    Gran colpo della Flv Cerignola, tre punti pieni contro la capolista Nardò (3-1)

    Nell'ultima giornata del girone d'andata del girone I di serie B2, torna al successo...
    Evidenza

    É nata la giunta Decaro per la regione Puglia: quattro donne e sei uomini

    Dieci assessori, otto eletti e due esterni. Quattro saranno le donne, sei gli uomini....
    Calcio

    Per il Cerignola a Siracusa una sfida da prova di maturità

    Trasferta siciliana per il Cerignola, nella 22^ giornata del girone C di serie C:...
    Provincia

    Asl Fg, Piano Aziendale Sperimentale per l’abbattimento delle liste di attesa

    Riunita la task force di ASL Foggia per la definizione del Piano Aziendale Sperimentale...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Cronaca

    Estorsione, arrestati dalla GdF di Cerignola due coniugi a Stornarella

    La Guardia di Finanza di Cerignola, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica...
    Calcio

    Gambale dal dischetto e un prodigioso Iliev per la vittoria del Cerignola a Siracusa

    Seconda vittoria consecutiva per il Cerignola, che sbanca il "De Simone" di Siracusa, costringendo...
    Sport

    Gran colpo della Flv Cerignola, tre punti pieni contro la capolista Nardò (3-1)

    Nell'ultima giornata del girone d'andata del girone I di serie B2, torna al successo...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)