    Pallavolo Cerignola sfida la corazzata Vibo Valentia, Flv in trasferta contro Pescara

    Ancora un sabato in campo sia per le fucsia che per le rossogialloblù, nei rispettivi campionati di B

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Ancora un sabato in campo per entrambe le nostre formazioni di volley femminile, impegnate nei campionati di B: una in casa e l’altra in trasferta nella settima giornata. Nel girone D di B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola riceve al pala “Dileo” (ore 18) il Tonno Callipo Vibo Valentia. Le ragazze di Annagrazia Matera nel precedente turno sono state sconfitte a Modica, in una gara complicata e dove solo a tratti c’è stato modo di impensierire le avversarie. Ora arriva un altro scoglio decisamente arduo, perché il team calabrese guidato da Stefano Saja è una autentica corazzata, che punta decisamente a rientrare nelle prime tre posizioni utili a partecipare alla costituenda A3. Ruolino da rullo compressore per la Tonno Callipo, a punteggio pieno con 18 punti e sinora senza mai cedere set: un organico profondo e assortito con giocatrici esperte e dalla lunga militanza in A, fra cui: la regista Scacchetti, il posto 2 Botarelli, la laterale Valentina Pomili, la centrale Macedo e il libero Quiligotti. Le fucsia concluderanno il trittico di incontri con formazioni dall’elevato tasso tecnico, confidando sulla spinta del pubblico amico e con l’intenzione di spendere sul parquet ogni energia possibile, allo scopo di impensierire una delle battistrada del campionato.

    Trasferta abruzzese nel girone I di B2 per la Flv, attesa dalla Sirdeco Volley Pescara a Montesilvano (ore 18). Il sestetto allenato da Cosimo Dilucia sabato scorso ha conseguito una brillante e convincente vittoria su Bari, mantenendo la serie utile casalinga e issandosi in quinta piazza in classifica. L’obiettivo adesso diventa cancellare lo zero alla casella affermazioni anche lontano da casa, visto che nelle precedenti uscite sono arrivate altrettante sconfitte, di cui due al tie break. Tale missione sembra alla portata, poiché le pescaresi sono ultime con 3 punti (una vinta, cinque perse), eppure alla teoria va necessariamente seguita la pratica, con un atteggiamento giusto e attento fin dal primo scambio, mettendo da parte il pensiero che si tratterà di un match facile. Pescara vorrà fare bella figura sul campo amico: la compagine di coach Filippo Orsatti è composta in larga parte da giovani, ma la centrale D’Ambra e l’opposto americano Kruczko possono essere insidiose, in più in rosa c’è l’ex Palumbo. Alla ricerca della continuità di risultati, le rossogialloblù sono motivate a dare il massimo, per proseguire il percorso di crescita.

    Calcio

    Il Cerignola per tornare a sorridere anche al “Monterisi”, c’è il Crotone da superare

    Torna al "Monterisi" l'Audace Cerignola, che domani sera nella quindicesima giornata del girone C...
    Attualità

    Il Cav “Titina Cioffi” e il Cnos-Fap di Cerignola insieme per sensibilizzare sulla violenza contro le donne

    Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale sulla violenza contro le donne, un giorno...
    Italia

    La scienza delle piante per la salute e la forza dei capelli

    In Italia, la cura della persona e l'attenzione all'estetica hanno radici profonde, quasi culturali....
    Cronaca

    Furti d’auto, indagine “Car Jackals”: quattro arresti dei carabinieri della Bat

    Il Tribunale di Trani ha adottato una ordinanza applicativa di misure cautelari, accogliendo la...
    Italia

    Impatto delle normative sui casinò online sulla attualità e politica

    Negli ultimi tempi, parlare di regolamentazione dei casinò online in Italia è diventato quasi...
    Altri Sport

    Boxe, Jacopo Bonavita campione italiano nella categoria 60 kg degli Under 15

    Il pugile cerignolano Jacopo Bonavita l'ha fatto di nuovo: dopo il titolo regionale conquistato...

