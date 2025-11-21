Pallavolo Cerignola sfida la corazzata Vibo Valentia, Flv in trasferta contro Pescara

Ancora un sabato in campo per entrambe le nostre formazioni di volley femminile, impegnate nei campionati di B: una in casa e l’altra in trasferta nella settima giornata. Nel girone D di B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola riceve al pala “Dileo” (ore 18) il Tonno Callipo Vibo Valentia. Le ragazze di Annagrazia Matera nel precedente turno sono state sconfitte a Modica, in una gara complicata e dove solo a tratti c’è stato modo di impensierire le avversarie. Ora arriva un altro scoglio decisamente arduo, perché il team calabrese guidato da Stefano Saja è una autentica corazzata, che punta decisamente a rientrare nelle prime tre posizioni utili a partecipare alla costituenda A3. Ruolino da rullo compressore per la Tonno Callipo, a punteggio pieno con 18 punti e sinora senza mai cedere set: un organico profondo e assortito con giocatrici esperte e dalla lunga militanza in A, fra cui: la regista Scacchetti, il posto 2 Botarelli, la laterale Valentina Pomili, la centrale Macedo e il libero Quiligotti. Le fucsia concluderanno il trittico di incontri con formazioni dall’elevato tasso tecnico, confidando sulla spinta del pubblico amico e con l’intenzione di spendere sul parquet ogni energia possibile, allo scopo di impensierire una delle battistrada del campionato.

Trasferta abruzzese nel girone I di B2 per la Flv, attesa dalla Sirdeco Volley Pescara a Montesilvano (ore 18). Il sestetto allenato da Cosimo Dilucia sabato scorso ha conseguito una brillante e convincente vittoria su Bari, mantenendo la serie utile casalinga e issandosi in quinta piazza in classifica. L’obiettivo adesso diventa cancellare lo zero alla casella affermazioni anche lontano da casa, visto che nelle precedenti uscite sono arrivate altrettante sconfitte, di cui due al tie break. Tale missione sembra alla portata, poiché le pescaresi sono ultime con 3 punti (una vinta, cinque perse), eppure alla teoria va necessariamente seguita la pratica, con un atteggiamento giusto e attento fin dal primo scambio, mettendo da parte il pensiero che si tratterà di un match facile. Pescara vorrà fare bella figura sul campo amico: la compagine di coach Filippo Orsatti è composta in larga parte da giovani, ma la centrale D’Ambra e l’opposto americano Kruczko possono essere insidiose, in più in rosa c’è l’ex Palumbo. Alla ricerca della continuità di risultati, le rossogialloblù sono motivate a dare il massimo, per proseguire il percorso di crescita.