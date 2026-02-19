Paolo Caiazzo porta al ‘Roma Teatro’ di Cerignola “I Promessi Suoceri”

Sabato 21 febbraio, alle ore 21:00, il palco del Roma Teatro di Cerignola ospiterà uno dei volti più amati della comicità partenopea: Paolo Caiazzo. L’attore e cabarettista, colonna portante di Made in Sud, torna in scena con la sua nuova commedia “I Promessi Suoceri”, un’analisi ironica e dissacrante sulle dinamiche familiari e sul traumatico passaggio dal ruolo di padre a quello, decisamente più scomodo, di suocero. Scritta e diretta dallo stesso Caiazzo, la pièce mette a confronto due famiglie agli antipodi, costrette a relazionarsi dall’annuncio di un matrimonio imminente. Tra segreti inconfessabili, ambizioni frustrate e scontri di classe, la commedia omaggia apertamente i meccanismi del teatro classico napoletano – con un richiamo esplicito alla struttura di Miseria e Nobiltà di Eduardo Scarpetta – declinandoli in una chiave contemporanea e brillante. Ad accompagnare Caiazzo in questo viaggio tra tradizioni e paradossi, un cast d’eccezione: Maria Bolignano (storica partner comica di Caiazzo), Antonio D’Avino, Yuliya Mayarchuk, Gaetano Migliaccio e Alessia Panico. Paolo Caiazzo, già Premio Massimo Troisi, si conferma con questo spettacolo una delle “maschere” più lucide del panorama attuale, capace di trasformare l’osservazione del quotidiano in una comicità popolare, colta e mai banale.

L’impegno del Roma Teatro continua con la rassegna dedicata ai più piccoli. Il prossimo 28 febbraio alle ore 18:00, la scena sarà della compagnia abruzzese I Guardiani dell’Oca con lo spettacolo “Robin Hood, nel castello di Nottingham”. Un appuntamento imperdibile per vivere insieme ai bambini le leggendarie avventure dell’eroe della foresta di Sherwood, tra maschere, costumi spettacolari e narrazione coinvolgente. Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina (dalle 10:00 alle 12:30) del martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo. I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.