Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCulturaPaolo Caiazzo porta al 'Roma Teatro' di Cerignola "I Promessi Suoceri"

    Paolo Caiazzo porta al ‘Roma Teatro’ di Cerignola “I Promessi Suoceri”

    La commedia scritta, diretta e interpretata dal volto di Made in Sud va in scena sabato 21 alle 21. Il 28 febbraio nuovo appuntamento con il teatro per famiglie: sul palco le avventure di 'Robin Hood'.

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Sabato 21 febbraio, alle ore 21:00, il palco del Roma Teatro di Cerignola ospiterà uno dei volti più amati della comicità partenopea: Paolo Caiazzo. L’attore e cabarettista, colonna portante di Made in Sud, torna in scena con la sua nuova commedia “I Promessi Suoceri”, un’analisi ironica e dissacrante sulle dinamiche familiari e sul traumatico passaggio dal ruolo di padre a quello, decisamente più scomodo, di suocero. Scritta e diretta dallo stesso Caiazzo, la pièce mette a confronto due famiglie agli antipodi, costrette a relazionarsi dall’annuncio di un matrimonio imminente. Tra segreti inconfessabili, ambizioni frustrate e scontri di classe, la commedia omaggia apertamente i meccanismi del teatro classico napoletano – con un richiamo esplicito alla struttura di Miseria e Nobiltà di Eduardo Scarpetta – declinandoli in una chiave contemporanea e brillante. Ad accompagnare Caiazzo in questo viaggio tra tradizioni e paradossi, un cast d’eccezione: Maria Bolignano (storica partner comica di Caiazzo), Antonio D’Avino, Yuliya Mayarchuk, Gaetano Migliaccio e Alessia Panico. Paolo Caiazzo, già Premio Massimo Troisi, si conferma con questo spettacolo una delle “maschere” più lucide del panorama attuale, capace di trasformare l’osservazione del quotidiano in una comicità popolare, colta e mai banale.

    L’impegno del Roma Teatro continua con la rassegna dedicata ai più piccoli. Il prossimo 28 febbraio alle ore 18:00, la scena sarà della compagnia abruzzese I Guardiani dell’Oca con lo spettacolo “Robin Hood, nel castello di Nottingham”. Un appuntamento imperdibile per vivere insieme ai bambini le leggendarie avventure dell’eroe della foresta di Sherwood, tra maschere, costumi spettacolari e narrazione coinvolgente. Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina (dalle 10:00 alle 12:30) del martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo. I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Cultura

    “Cin-Ci-Là”: al ‘Mercadante’ il centenario di un’operetta che ha fatto storia

    Il prossimo 21 febbraio alle ore 21:00, il Teatro Mercadante si trasforma in una...
    Cronaca

    Falsi braccianti nei campi del Foggiano, in 98 indagati per l’ennesima truffa all’Inps

    Sono 98 gli indagati della Procura di Foggia per l’ennesima presunta truffa all’Inps dei...
    Attualità

    Cerignola, furti e atti vandalici in due negozi in corso Roma

    Il Comitato a tutela dei Commercianti e Partite Iva di Cerignola esprime tutta la...
    Attualità

    Giustizia, cittadinanza attiva e libertà d’informazione: Morosini e Ranucci a Cerignola

    Venerdì 20 febbraio presso la biblioteca Ikigai di Palazzo Fornari a Cerignola alle ore...
    Cultura

    Alla Carducci-Paolillo si incontrano memoria e musica. Ospite il prof. Francesco Lotoro

    Un nuovo, intenso momento di riflessione ha arricchito l'annuale percorso educativo dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo”,...
    Attualità

    L’amore e il connubio con il cibo: l’iniziativa del Rotary per supportare un progetto in India

    Il Rotary Club Cerignola e Reali Siti ha dedicato una intensa e partecipata serata...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Cultura

    “Cin-Ci-Là”: al ‘Mercadante’ il centenario di un’operetta che ha fatto storia

    Il prossimo 21 febbraio alle ore 21:00, il Teatro Mercadante si trasforma in una...
    Cronaca

    Falsi braccianti nei campi del Foggiano, in 98 indagati per l’ennesima truffa all’Inps

    Sono 98 gli indagati della Procura di Foggia per l’ennesima presunta truffa all’Inps dei...
    Attualità

    Cerignola, furti e atti vandalici in due negozi in corso Roma

    Il Comitato a tutela dei Commercianti e Partite Iva di Cerignola esprime tutta la...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)