Pareggio 3-3 tra Audace Cerignola e Juventus Next Gen nell’ultima gara del 2024

Tante reti ma solo un pareggio 3-3 per l’Audace Cerignola che certamente ha raccolto meno di quanto ha fatto vedere nella gara. Appuntamento pre natalizio, con ospite al Monterisi la Juventus Next Gen. Formazione classica (3-5-2) per gli ofantini, che vogliono proseguire la strada con il ritmo tenuto fin qui; specularmente schierata la Juventus Next Gen.

Dopo una prima fase di studio con il traffico bloccato a centrocampo, al minuto 11 punizione dal limite del numero 21 Palumbo, che con la specialità della casa beffa l’estremo difensore di casa: 0-1 per la Juventus Next Gen. Al 15′ la risposta di Salvemini, in angolo. Quattro minuti più tardi doppio pericolo: Gil salva su Jallow e Salvemini non riesce e pungere sugli sviluppi del successivo angolo. Al minuto 29′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pareggio: pallone che balla al centro dell’area e Visentin più veloce di tutti gira in rete l’1-1. Passano poco più di cinque minuti, Tascone apre a sinistra per Tantardini, palla al centro e ancora Tascone (35′), di testa, infila il vantaggio 2-1. Sempre il centrocampista gialloblù ci prova dalla distanza al minuto 38. Dopo i primi 25 minuti il Cerignola è padrone del match e crea gioco. Al 42′ Paolucci si mette in proprio e calcia dalla distanza verso la porta. Scaglia, un minuto più tardi, non trova la porta di testa, nonostante l’uscita a vuoto di Greco.

Si riparte dal vantaggio 2-1 del Cerignola con Jallow alla ricerca della rete dopo pochi minuti. Al 50′ Tentardini debole su punizione. Timido squillo della Juve al 57′ con Afena-Gyan. Un’ora di gioco e il Cerignola torna al goal: Bianchini per Ruggiero sulla corsa, palla al centro dove Salvemini (61′) non si fa pregare. L’audace Cerignola allunga il vantaggio 3-1. Minuto 68 Daffara tiene in piedi la Juventus parando un bel mancino di Salvemini. Recupera palla in attacco la squadra ospite, Guerra per Afena-Gyan che calcia in porta, Greco non trattiene e l’attaccante bianconero ribadisce in rete il 3-2. Gara riaperta al Monterisi con il Cerignola impegnato a mantenere il vantaggio. Diverse le sostituzioni su entrambi i fronti. Parigini (80′) punta l’area e calcia forte guadagnando solo un angolo; sugli sviluppi il portiere salva su Ruggiero. Sempre Parigini (83′) approfitta di una disattenzione difensiva e tanta il pallonetto: Daffara salva ancora. Contropiede dell’Audace, Salvemini (85′) non trova lo specchio. Minuto 87′ cross forte al centro di Puczka, Semedo più lesto di tutti mette a segno il 3-3. Cambio di fronte e Ruggiero a rete con la palla che attraversa tuta l’area piccola. Poco dopo il 90′ Ruggiero-Salvemini di poco fuori. Nonostante l’ampio recupero non succede nulla di più. L’ultima gara del 2024 finisce con un pareggio.

Audace Cerignola-Juventus Next Gen 3-3

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco 6; Visentin, Capomaggio 7, Martinelli; Russo 6 (34’ st Romano), Tascone 6.5, Bianchini 6 (34’ st Parigini), Paolucci 6.5, Tentardini; Jallow 8.5 (13’ st Ruggiero), Salvemini 7.5. A disp.: Saracco, Fares, Faggioli, Velasquez, Saniz-Maza, Carnevale, Lorusso, lurilli, Gagliano, Carrozza, Di Dio. All. Raffaele 7.5.

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Scaglia, Citi (15’ st Semedo), Gil Puche; Comenencia, Macca (28’ st Papadopoulos), Faticanti (15’ st Owusu), Palumbo, Murazzi (28’ st Puczka); Afena-Gyan (45’ st + 2’ Poli), Guerra. A disp.: Radu, Cat Berro, , Savio, Amaradio, Ledonne, Turco, Peeters. All. Brambilla

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata.

NOTE: Pomeriggio freddo, terreno in ottime condizioni.

Ammoniti: 28’ st Palumbo, 44’ st Gil Puche, 93’ Parigini e Afena-Gyan

Reti: 11’ Palumbo, 29’ Visentin, 35’ Tascone, 16’ st Salvemini, 24’ st Afena-Gyan, 42’ st Semedo

Angoli:7-3

Recupero: 1’; 4’.