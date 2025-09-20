Contattaci al 3286684015
    Pareggio senza reti tra Cerignola e Foggia, ofantini sfortunati sotto porta

    Pareggio senza reti tra Cerignola e Foggia, ofantini sfortunati sotto porta

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Gennaro Balzano
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Finisce con un pareggio senza reti (0-0) il derby di Capitanata tra Cerignola e Foggia. Gli ospiti sono giunti al Monterisi con un 3-5-2 speculare a quello proposto da Maiuri, che vede l’ex Emmausso dal primo minuto in campo.

    A venti secondi dall’avvio, dormita difensiva degli ospiti, Cuppone si inserisce ma all’ultimo si lascia ipnotizzare dal numero uno rossonero. Grande libertà nel primo quarto d’ora per il Cerignola sulla fascia destra. Minuto 14 è però Garofalo a tirare verso la porta. Due minuti più tardi tocca a Russo, che approfitta di una distrazione, si inserisce ma trova un ottimo Borbei. Petermann (18′) trova pronto Greco, che interviene nuovamente pochi secondi dopo su un cross in area. Al 33′ cross di D’Orazio da sinistra, Emmausso non riesce ad arpionare al centro dell’area. Sugli sviluppi dell’angolo Moreno la tenta da fuori. Tocca a Cuppone provarci di testa al 39′. Allo scadere Rizzo indirizza in porta un cross ma è facile la presa di Greco.

    Nella ripresa al 4′ minuto prova a sbloccare il risultato Petermann. Al 50′ occasionassima per Cuppone, Buttaro salva sulla linea, ma c’è anche un fallo precedente fischiato dall’arbitro. Un’ora di gioco sul cronometro e il Cerignola insiste nell’area degli ospiti. Al 65′ Emmausso gira di testa una bella intuizione di D’Orazio che non finisce nello specchio. Al 72′ occasionassimo per Emmausso, che tira alto un rigore in movimento. Ultimi 25 minuti Cerignola col tridente, dentro anche Gambale. Sprecano ancora i gialloblù: al 78′ Cuppone si mangia ancora una rete sottoposta. Un minuto più tardi la replica del Foggia, alto. A dieci minuti dal novantesimo è ancora l’Audace protagonista davanti a Borbei. Minuto 83′ salvataggio sulla linea di Sylla per un Cerignola che crea tanto ma non trova il vantaggio. Gambale (89′) in porta, facile per il portiere ospite. Nei 5 minuti di recupero non accade molto altro. Si chiude con un pareggio a reti inviolate il derby tra Cerignola e Foggia, con la squadra di casa che raccoglie meno di quanto ha seminato.

    Questo slideshow richiede JavaScript.

    Audace Cerignola-Foggia 0-0

    AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco 6; Visentin 6, Martinelli 6.5, Todisco 6; Russo 6, Vitale 6, Moreso 6.5 (13’ st Bianchini 6), Sainz-Maza 5.5 (13’ st Paolucci 5.5), D’Orazio 6 (28’ st Gambale 5); Emmausso 6.5 (40’ st Ruggiero sv), Cuppone 6.5. A disp.: Fares, Iliev, Ntampizas, Ballabile, Gasbarro, Spaltro, Ianzano, Labranca, Parlato. All.: Maiuri 6.

    FOGGIA (3-5-2): Borbei 7.5; Buttaro 6, Staver 5, Olivieri 5 (27’ Rizzo 6.5); Morelli 6, Garofalo 6, Petermann 6.5, Castorri 5.5 (4’ st Oliva 5), Panico 6 (25’ st Winkelmann 5.5); Bevilacqua 6 (1’ st Sylla Cheikc 6.5), D’Amico 5.5 (25’ st Fossati 5). A disp.: Testa, Magro, Bignami, Minelli, Ilicic, Agnelli, Castaldi, Pazienza, Pellegrino. All.: Rossi 6.5.

    ARBITRO: Maksym Frasynyak di Gallarate
    NOTE: Pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico con 2256 spettatori.
    Ammoniti: 12’ Olivieri; 36’ Garofalo, 45’ + 3’ Moreso, 22’ st Buttaro 43’ st Martinelli, Sylla, 45’ st Visentin, 45’ st + 4 Paolucci, 45’ st + 9’ Petermann
    Angoli: 10-2
    Recupero: 3’; 5’

