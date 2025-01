Pari amaro per l’Audace Cerignola, l’Avellino raggiunge i gialloblù in pieno recupero

Ha il forte e amaro sapore di beffa, il pareggio maturato al ‘Monterisi’ nel big match della 22^ giornata del girone C di Serie C fra Audace Cerignola e Avellino. Un combattivo Audace ha tenuto in pugno quelli che sarebbero stati tre importanti punti, vedendoseli sfuggire a due giri di lancette dal fischio finale, per giunta con il goal di un ex. Una novità nell’undici iniziale dell’Audace rispetto a Messina, con Visentin a riprendere il suo posto nei tre di difesa. Coccia avanza come quinto a destra, mentre Achik agisce da seconda punta al fianco di Salvemini. L’Avellino scende in campo con un 4-3-1-2, con l’ex D’Ausilio alle spalle del rientrante Patierno e del nuovo arrivato Panico. Parte forte la squadra di Raffaele, con un pressing che mette in seria difficoltà gli ospiti. Al 3’ Visentin dà l’illusione del goal, insaccando in realtà di mano su corner di Achik (e venendo, per questo, ammonito). Un minuto più tardi è Achik, dal lato destro dell’area di rigore, ad impegnare Iannarilli. Segue una fase di studio, con la partita che sale di nuovo di tono a metà frazione. Al 22’ è Zak Ruggiero a scaldare i guanti del portiere ospite con una conclusione da fuori, imitato pochi istanti dopo nuovamente da Achik. L’ispirato marocchino al 23’ scodella in area da sinistra per l’accorrente Tascone, che però impatta male la sfera che termina alta sulla traversa. È del minuto 35 la prima vera occasione dei campani, la quale gela per un attimo il ‘Monterisi’. Armellino crossa dalla sinistra, con Panico che sfiora e Patierno che, con un impatto non felice con la palla, la mette al lato di un soffio. Ancora Avellino al 37’ con Panico che in contropiede serve D’Ausilio, con quest’ultimo che controlla e calcia dal limite dell’area impegnando Saracco alla parata in calcio d’angolo. Si rinnova il duello fra Achik e Iannarilli al 40’, con il primo che su punizione chiama il secondo all’intervento sotto la traversa. L’ultima potenziale occasione è di marca ospite (45’), con Armellino che approfitta di un errore dei gialloblù in fase di costruzione e serve nell’area piccola Panico, che calcia però in braccio a Saracco.

Ripresa che vede l’Audace premere sull’acceleratore, con una clamorosa doppia occasione al 52’ con Iannarilli assoluto protagonista: prima in uscita bassa su Tascone, dopo respingendo con un colpo di reni su inzuccata di Coccia a botta sicura. Tre minuti più tardi Saracco imita il collega irpino, superandosi d’istinto su un colpo di testa di Frascatore su calcio d’angolo. Inizia la girandola delle sostituzioni, nel mentre le ‘cicogne’ di Raffaele continuano a premere senza però trovare la stoccata vincente. Ed è uno dei cambi a stappare finalmente il match. È il 78’ quando Giovanni Volpe, subentrato una manciata di minuti prima a Luca Russo, si apre di forza un varco sul versante sinistro della difesa avellinese, entrando in area per battere Iannarilli: 1-0 Audace. L’Avellino si scuote e, con gli innesti freschi, spinge a caccia del pari. Ci va vicino all’87’ col giovane Campanile che, servito con un pallone nel cuore dell’area, colpisce male. Il livello di agonismo cresce, l’arbitro Mastrodomenico segnala 5 minuti di recupero. Ed è al 3’ di essi che giunge la doccia gelata: gli irpini Russo e Gori imbastiscono un’azione dalla sinistra che premia l’inserimento in area di De Cristofaro, che calcia siglando il più beffardo dei goal dell’ex (in gialloblu dal 2018 al 2021). La rete del pari che fa calare il sipario sulla contesa, con l’Audace che vede smaterializzarsi quella che sarebbe stata un’importante vittoria.

Finisce 1-1, risultato amaro ma tutto sommato giusto, per quanto si è visto. Il Cerignola, quantomeno, allunga a otto la sua striscia di partite utili e resta aggrappato al terzo posto, con il Monopoli capolista (che in contemporanea ha battuto 1-0 il Foggia al ‘Veneziani’) che ora scappa a +5. Non c’è tuttavia molto tempo per rimuginare, con l’impegno del prossimo venerdì in casa del Giugliano.

AUDACE CERIGNOLA-AVELLINO 1-1

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Romano, Martinelli, Visentin; Coccia (86’ Gonnelli), Tascone, Capomaggio, Ruggiero (59’ Bianchini), Russo L. (71’ Volpe); Achik, Salvemini. A disposizione: Greco, Fares, Parigini, Ingrosso, Jallow, Faggioli, Sainz-Maza, Velasquez, Carnevale, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore (84’ Gori); Armellino (84’ Campanile), Palmiero, De Cristofaro; D’Ausilio (65’ Russo R.); Panico (76’ Redan), Patierno. A disposizione: Guarnieri, Marson, Todisco, Cionek, De Salvo, Llano, Manzi. Allenatore: Raffaele Biancolino.

Reti: 78’ Volpe (AC), 94’ De Cristofaro (AV).

Ammoniti: Visentin, Tascone, Volpe, Capomaggio, Coccia (AC); Cancellotti, Enrici (AV).

Angoli: 9-2. Fuorigioco: 2-1. Recuperi: 1’ pt, 5’ st.

Arbitro: Mastrodomenico (Matera). Assistenti: El Filali (Alessandria)-Marchese (Pavia). Quarto ufficiale: Castellone (Napoli).