Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportCalcioParlato decide a Giugliano, seconda vittoria consecutiva per l'Audace Cerignola

    Parlato decide a Giugliano, seconda vittoria consecutiva per l’Audace Cerignola

    Primo gol fra i professionisti per il classe 2005, i gialloblù risalgono la classifica a quota 16 punti

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 3 min.

    Seconda affermazione esterna consecutiva per il Cerignola, a confermare la tradizione favorevole al “De Cristofaro”: Giugliano sconfitto 0-1, grazie al primo centro fra i professionisti di Parlato. Maiuri effettua solo un cambio forzato rispetto alla vittoria di Potenza col Sorrento, l’indisponibile Bianchini è rilevato fra i titolari da Cretella: confermato dal 1′ Parlato, Gambale terminale offensivo. Nel suo 3-4-2-1, Capuano inserisce dall’inizio Improta e Peluso, davanti c’è Prado con a sostegno D’Agostino e Balde. L’avvio brioso non rispecchia poi l’andamento successivo del primo tempo: nemmeno due giri di cronometro e Iliev respinge su Peluso, dopo una respinta di pugno dello stesso portiere in precedenza. Una rapida ripartenza degli ofantini è stoppata da una gran diagonale di Caldore su Gambale, poco più tardi. Al 14′ La Vardera dà l’illusione del gol ai propri tifosi, con un colpo di testa sull’esterno della rete da cross di Improta. Una scaramuccia verso metà frazione fra Russo (alla presenza numero 300 in gare ufficiali con il Cerignola) e De Rosa viene sedata dall’arbitro con un giallo a testa: è il segnale che la sfida diventa più tesa e da lì in poi molto spezzettata, tanto che alla mezzora sono quattro le ammonizioni distribuite dal fischietto di Faenza. Todisco anticipa in maniera provvidenziale Balde al 39′, ben imbeccato da D’Agostino, fortunati gli uomini di Maiuri al 43′ quando Caldore svetta sugli sviluppi di un corner di Zammarini, ma la sua inzuccata centra in pieno il montante alla destra di Iliev. Termina senza reti la metà di un incontro che ha visto più in palla i campani.

    Così come a Potenza col Sorrento, l’avvio della ripresa sorride alle ‘cicogne’: punizione di Cretella, respinta della difesa sul mancino di Parlato, che al volo spedisce il pallone all’angolino (51′). Grande gioia sotto il settore ospiti, per il ragazzo prelevato dalle giovanili del Sassuolo. Il Cerignola andrebbe anche a segno nuovamente al 54′, ma il primo assistente segnala l’offside di Gambale sulla verticalizzazione di Cretella: dopo revisione anche al FVS, il centro dell’ex Pineto è definitivamente annullato. Capuano ne cambia tre in una sola volta: Borello, Forciniti e Milan a ridisegnare la sua formazione. I gialloblù ospiti (in maglia bianca nell’occasione) evidenziano di aver preso le misure ai rivali, meno efficaci in possesso e pericolosità. Sono Moreso ed Emmausso i primi avvicendamenti per Maiuri, che sostituisce Paolucci e Gambale, mentre Capuano aumenta la propensione offensiva con Njambè, oltre ai subentri di Borello e Nepi. Emmausso rompe la pressione dei ‘tigrotti’ cercano fortuna in solitaria, la sua conclusione termina a lato al 76′, a seguire dentro Dabizas per D’Orazio per alzare centimetri e peso nella difesa dei palloni e nella gestione. Grande intervento di piede di Iliev all’87’ su Balde per preservare il vantaggio: ci si avvia verso il segmento conclusivo, sono ben nove i minuti di recupero nei quali però le ‘cicogne’ non soffrono nulla, portando a casa altri tre punti dall’elevatissimo peso specifico.

    Risale la classifica il club del presidente Grieco, che aumenta il proprio totalizzatore a quota 16 e si allontana dalle zone melmose: venerdì, nel prossimo turno, si torna al “Monterisi” per sfidare il Crotone, ieri vittorioso sul Sorrento.

    GIUGLIANO-AUDACE CERIGNOLA 0-1

    Giugliano (3-4-2-1): Bolletta; Laezza, De Rosa (67’ Nepi), Caldore; Improta, Peluso (58’ Forciniti), Zammarini, La Vardera (58’ Milan); D’Agostino (58’ Borello), Balde; Prado (73’ Njambé). A disposizione: Russo A., Vaglica, D’Avino, Esposito, De Francesco, Prezioso, Del Fabro, Lops, Acampa. Allenatore: Ezio Capuano.

    Audace Cerignola (3-4-2-1): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro; Parlato (88’ Spaltro), Vitale, Cretella (88’ Sainz-Maza), Russo; Paolucci (70’ Moreso), D’Orazio (77’ Dabizas); Gambale (70’ Emmausso). A disposizione: Fares, Biffaro, Ballabile, Giuliodori, Cororocchio, Ianzano. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

    Rete: 51’ Parlato.

    Ammoniti: De Rosa, Zammarini, Caldore (G); Russo, Gambale, Moreso (AC).

    Angoli: 6-4. Fuorigioco: 5-2. Recuperi: 1’ pt, 9’ st.

    Arbitro: D’Eusanio (Faenza). Assistenti: Fumagallo (Novara)-Turra (Milano). Quarto ufficiale: Palmieri (Brindisi). Operatore FVS: Aletta (Avellino).

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Sport

    Convincente successo della Flv Cerignola, 3-0 al Just British Volley Project Bari

    Vince e convince la Flv Cerignola, che nella sesta giornata del girone I di...
    Sport

    Stop esterno per la Pallavolo Cerignola: a Modica finisce 3-0

    La Pallavolo Cerignola esce sconfitta da Modica nella sesta giornata del campionato di Serie...
    Attualità

    Sabato 15 novembre torna la “FESTA DELLA VENDEMMIA” 2025

    Dopo il maltempo, la seconda serata della “Festa della Vendemmia”, in programma domenica 9...
    Calcio

    A Giugliano, l’Audace Cerignola vuole confermare di essere sulla via della guarigione

    Secondo impegno consecutivo in trasferta per l'Audace Cerignola, domani di scena a Giugliano, nel...
    Sport

    Pallavolo Cerignola in Sicilia contro Modica, Flv riceve Bari fra serie B1 e B2

    Ancora un sabato in campo per le nostre due formazioni di volley femminile, impegnate...
    Politica

    Festa del Volontariato a Cerignola, Palazzo Fornari diventa la “casa” delle associazioni

    Sabato 15 novembre Palazzo Fornari aprirà le porte alle associazioni del Terzo settore, culturali...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Sport

    Convincente successo della Flv Cerignola, 3-0 al Just British Volley Project Bari

    Vince e convince la Flv Cerignola, che nella sesta giornata del girone I di...
    Sport

    Stop esterno per la Pallavolo Cerignola: a Modica finisce 3-0

    La Pallavolo Cerignola esce sconfitta da Modica nella sesta giornata del campionato di Serie...
    Attualità

    Sabato 15 novembre torna la “FESTA DELLA VENDEMMIA” 2025

    Dopo il maltempo, la seconda serata della “Festa della Vendemmia”, in programma domenica 9...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)