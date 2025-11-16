Parlato decide a Giugliano, seconda vittoria consecutiva per l’Audace Cerignola

Seconda affermazione esterna consecutiva per il Cerignola, a confermare la tradizione favorevole al “De Cristofaro”: Giugliano sconfitto 0-1, grazie al primo centro fra i professionisti di Parlato. Maiuri effettua solo un cambio forzato rispetto alla vittoria di Potenza col Sorrento, l’indisponibile Bianchini è rilevato fra i titolari da Cretella: confermato dal 1′ Parlato, Gambale terminale offensivo. Nel suo 3-4-2-1, Capuano inserisce dall’inizio Improta e Peluso, davanti c’è Prado con a sostegno D’Agostino e Balde. L’avvio brioso non rispecchia poi l’andamento successivo del primo tempo: nemmeno due giri di cronometro e Iliev respinge su Peluso, dopo una respinta di pugno dello stesso portiere in precedenza. Una rapida ripartenza degli ofantini è stoppata da una gran diagonale di Caldore su Gambale, poco più tardi. Al 14′ La Vardera dà l’illusione del gol ai propri tifosi, con un colpo di testa sull’esterno della rete da cross di Improta. Una scaramuccia verso metà frazione fra Russo (alla presenza numero 300 in gare ufficiali con il Cerignola) e De Rosa viene sedata dall’arbitro con un giallo a testa: è il segnale che la sfida diventa più tesa e da lì in poi molto spezzettata, tanto che alla mezzora sono quattro le ammonizioni distribuite dal fischietto di Faenza. Todisco anticipa in maniera provvidenziale Balde al 39′, ben imbeccato da D’Agostino, fortunati gli uomini di Maiuri al 43′ quando Caldore svetta sugli sviluppi di un corner di Zammarini, ma la sua inzuccata centra in pieno il montante alla destra di Iliev. Termina senza reti la metà di un incontro che ha visto più in palla i campani.

Così come a Potenza col Sorrento, l’avvio della ripresa sorride alle ‘cicogne’: punizione di Cretella, respinta della difesa sul mancino di Parlato, che al volo spedisce il pallone all’angolino (51′). Grande gioia sotto il settore ospiti, per il ragazzo prelevato dalle giovanili del Sassuolo. Il Cerignola andrebbe anche a segno nuovamente al 54′, ma il primo assistente segnala l’offside di Gambale sulla verticalizzazione di Cretella: dopo revisione anche al FVS, il centro dell’ex Pineto è definitivamente annullato. Capuano ne cambia tre in una sola volta: Borello, Forciniti e Milan a ridisegnare la sua formazione. I gialloblù ospiti (in maglia bianca nell’occasione) evidenziano di aver preso le misure ai rivali, meno efficaci in possesso e pericolosità. Sono Moreso ed Emmausso i primi avvicendamenti per Maiuri, che sostituisce Paolucci e Gambale, mentre Capuano aumenta la propensione offensiva con Njambè, oltre ai subentri di Borello e Nepi. Emmausso rompe la pressione dei ‘tigrotti’ cercano fortuna in solitaria, la sua conclusione termina a lato al 76′, a seguire dentro Dabizas per D’Orazio per alzare centimetri e peso nella difesa dei palloni e nella gestione. Grande intervento di piede di Iliev all’87’ su Balde per preservare il vantaggio: ci si avvia verso il segmento conclusivo, sono ben nove i minuti di recupero nei quali però le ‘cicogne’ non soffrono nulla, portando a casa altri tre punti dall’elevatissimo peso specifico.

Risale la classifica il club del presidente Grieco, che aumenta il proprio totalizzatore a quota 16 e si allontana dalle zone melmose: venerdì, nel prossimo turno, si torna al “Monterisi” per sfidare il Crotone, ieri vittorioso sul Sorrento.

GIUGLIANO-AUDACE CERIGNOLA 0-1

Giugliano (3-4-2-1): Bolletta; Laezza, De Rosa (67’ Nepi), Caldore; Improta, Peluso (58’ Forciniti), Zammarini, La Vardera (58’ Milan); D’Agostino (58’ Borello), Balde; Prado (73’ Njambé). A disposizione: Russo A., Vaglica, D’Avino, Esposito, De Francesco, Prezioso, Del Fabro, Lops, Acampa. Allenatore: Ezio Capuano.

Audace Cerignola (3-4-2-1): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro; Parlato (88’ Spaltro), Vitale, Cretella (88’ Sainz-Maza), Russo; Paolucci (70’ Moreso), D’Orazio (77’ Dabizas); Gambale (70’ Emmausso). A disposizione: Fares, Biffaro, Ballabile, Giuliodori, Cororocchio, Ianzano. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Rete: 51’ Parlato.

Ammoniti: De Rosa, Zammarini, Caldore (G); Russo, Gambale, Moreso (AC).

Angoli: 6-4. Fuorigioco: 5-2. Recuperi: 1’ pt, 9’ st.

Arbitro: D’Eusanio (Faenza). Assistenti: Fumagallo (Novara)-Turra (Milano). Quarto ufficiale: Palmieri (Brindisi). Operatore FVS: Aletta (Avellino).